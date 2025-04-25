7-летие «Октавы»

26 апреля «Октава» отмечает 7-летие.

Кластер подготовил серию TED-talk выступлений от лидеров индустрии, лекции и мастер-классы по созданию аромасвечей, запуску литературного подкаста, контент-мейкерству и звукорежиссуре, а также инклюзивную программу и мероприятия от ВТШ по робототехнике и геймдизайну.

Хедлайнерами станут Thomas Mraz, Mirèle и Антон Лаврентьев. Это просто нельзя пропустить!

Вход свободный по регистрации.

