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7-летие «Октавы»

7-летие «Октавы»

26 апреля «Октава» отмечает 7-летие.

Кластер подготовил серию TED-talk выступлений от лидеров индустрии, лекции и мастер-классы по созданию аромасвечей, запуску литературного подкаста, контент-мейкерству и звукорежиссуре, а также инклюзивную программу и мероприятия от ВТШ по робототехнике и геймдизайну.

Хедлайнерами станут Thomas Mraz, Mirèle и Антон Лаврентьев. Это просто нельзя пропустить!

Вход свободный по регистрации.
 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
26 апреля 2025, суббота
12:00
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