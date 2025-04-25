7-летие «Октавы»
26 апреля «Октава» отмечает 7-летие.
Кластер подготовил серию TED-talk выступлений от лидеров индустрии, лекции и мастер-классы по созданию аромасвечей, запуску литературного подкаста, контент-мейкерству и звукорежиссуре, а также инклюзивную программу и мероприятия от ВТШ по робототехнике и геймдизайну.
Хедлайнерами станут Thomas Mraz, Mirèle и Антон Лаврентьев. Это просто нельзя пропустить!
Вход свободный по регистрации.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
26 апреля 2025, суббота
12:00
24 - 30 апреля
26 мая - 3 мая 2024
24 - 30 апреля
1 - 4 мая
27 апреля, воскресенье 00:00
24 - 30 апреля