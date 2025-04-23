26 апреля в кластере «Октава» выступит Thomas Mraz.



Энергичный рэпер из Уфы, выпустивший 2 студийных альбома, 5 мини-альбомов и 4 совместных микстейпа, сотрудничавший с такими артистами как Markul, Basic Boy, ЛСП и ЛАУД. Его гастрольный тур с альбомом Eco+ в 2024 году собрал аншлаги в крупнейших городах, а синглы неоднократно становились хитами, подчёркивая его влияние на современную рэп-сцену. 26 апреля Thomas выступит на 7-летии кластера.

Вход свободный, по предварительной регистрации.