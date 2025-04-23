Thomas Mraz
26 апреля в кластере «Октава» выступит Thomas Mraz.
Энергичный рэпер из Уфы, выпустивший 2 студийных альбома, 5 мини-альбомов и 4 совместных микстейпа, сотрудничавший с такими артистами как Markul, Basic Boy, ЛСП и ЛАУД. Его гастрольный тур с альбомом Eco+ в 2024 году собрал аншлаги в крупнейших городах, а синглы неоднократно становились хитами, подчёркивая его влияние на современную рэп-сцену. 26 апреля Thomas выступит на 7-летии кластера.
Вход свободный, по предварительной регистрации.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
26 апреля 2025, суббота
21:00
24 - 30 апреля
26 мая - 3 мая 2024
24 - 30 апреля
1 - 4 мая
27 апреля, воскресенье 00:00
24 - 30 апреля