Крутые яйца: Миссия «Пингвин»

Премьера: 21.03.2024

Режиссер: Габриель Рива-Паласио-Алатристе, Родольфо Рива-Паласио-Алатристе

Жанр: Анимационный, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 91 минута

Чем круче яйца, тем круче приключения! Когда команда безбашенных пингвинов и очаровательный белый медведь сбегают из цирка, молодому петуху Тото и его семье приходится всмятку разбиться, чтобы им помочь. Без плана, без подготовки и без тормозов они отправляются в улетное путешествие на Южный полюс, чтобы вернуть их домой.