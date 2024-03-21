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Крутые яйца: Миссия «Пингвин»

Крутые яйца: Миссия «Пингвин»

Премьера:
21.03.2024
 
Режиссер:
Габриель Рива-Паласио-Алатристе, Родольфо Рива-Паласио-Алатристе
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
91 минута
  

Чем круче яйца, тем круче приключения! Когда команда безбашенных пингвинов и очаровательный белый медведь сбегают из цирка, молодому петуху Тото и его семье приходится всмятку разбиться, чтобы им помочь. Без плана, без подготовки и без тормозов они отправляются в улетное путешествие на Южный полюс, чтобы вернуть их домой.

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