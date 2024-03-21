Крутые яйца: Миссия «Пингвин»
Премьера:
21.03.2024
Режиссер:
Габриель Рива-Паласио-Алатристе, Родольфо Рива-Паласио-Алатристе
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
91 минута
Чем круче яйца, тем круче приключения! Когда команда безбашенных пингвинов и очаровательный белый медведь сбегают из цирка, молодому петуху Тото и его семье приходится всмятку разбиться, чтобы им помочь. Без плана, без подготовки и без тормозов они отправляются в улетное путешествие на Южный полюс, чтобы вернуть их домой.
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
18 октября - 23 марта 2023
28 февраля - 16 марта
28 декабря - 23 марта 2023
11 мая - 20 марта 2023
18 января - 20 марта
29 февраля - 16 марта