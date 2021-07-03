Космический джем: Новое поколение

Страна: США, 2021

Премьера: в РФ 15.07.2021

Режиссер: Малкольм Д. Ли

Актеры: Леброн Джеймс, Сонекуа Мартин-Грин, Дон Чидл, Мартин Клебба, Зоша Рокемор, Крис Дэвис, Кэти МакКейб, Чайни Огвумике, Седрик Джо, Крис Пол

Жанр: мультфильм, приключения, комедия, семейный, фэнтези, фантастика, спортивный

Продолжительноcть: 120 мин

Чемпион НБА и мировая икона спорта Леброн Джеймс вместе со знаменитым Багзом Банни отправляются в эпическое путешествие. Это виртуальное приключение ? безумный мэшап двух миров ? расскажет о том, как далеко готовы пойти родители, чтобы наладить связь со своими детьми. Злобный искусственный интеллект заманивает Леброна и его сына Доминика в цифровую вселенную. Чтобы вернуть их домой в целости и сохранности, Леброн должен возглавить команду абсолютно не дисциплинированных Луни Тюнз, среди которых Багз и Лола Банни, и одержать победу над Звездными вышибалами, заряженными по полной. Это самое сложное в жизни спортсмена состязание поможет ему переосмыслить отношения с сыном и понять, как важно всегда оставаться самим собой. Всегда готовые к экшену мультяшки разнесут эту площадку, покажут свои уникальные таланты и удивят игрой даже самого Леброна.