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Космический джем: Новое поколение

Космический джем: Новое поколение

Страна:
США, 2021
 
Премьера:
в РФ 15.07.2021
 
Режиссер:
Малкольм Д. Ли
  
Актеры:
Леброн Джеймс, Сонекуа Мартин-Грин, Дон Чидл, Мартин Клебба, Зоша Рокемор, Крис Дэвис, Кэти МакКейб, Чайни Огвумике, Седрик Джо, Крис Пол
  
Жанр:
мультфильм, приключения, комедия, семейный, фэнтези, фантастика, спортивный
  
Продолжительноcть:
120 мин
  

Чемпион НБА и мировая икона спорта Леброн Джеймс вместе со знаменитым Багзом Банни отправляются в эпическое путешествие. Это виртуальное приключение ? безумный мэшап двух миров ? расскажет о том, как далеко готовы пойти родители, чтобы наладить связь со своими детьми. Злобный искусственный интеллект заманивает Леброна и его сына Доминика в цифровую вселенную. Чтобы вернуть их домой в целости и сохранности, Леброн должен возглавить команду абсолютно не дисциплинированных Луни Тюнз, среди которых Багз и Лола Банни, и одержать победу над Звездными вышибалами, заряженными по полной. Это самое сложное в жизни спортсмена состязание поможет ему переосмыслить отношения с сыном и понять, как важно всегда оставаться самим собой. Всегда готовые к экшену мультяшки разнесут эту площадку, покажут свои уникальные таланты и удивят игрой даже самого Леброна.

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Большая дискотека «Мы вместе»
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1 января, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Джокер
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16 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Автобусный тур одного дня «Куликово поле»
24 июля - 21 августа
Центр приема гостей Тульской области
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15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Оргия Праведников
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2 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
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19 сентября
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 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
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