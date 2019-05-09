Королева сердец

Страна: Дания, Швеция, 2019

Премьера: в РФ 16.05.2019

Режиссер: Мэй аль Тукхи

Актеры: Трине Дюрхольм, Густав Линдт, Магнус Креппер, Стайн Гилденкерне, Лив Эсмор Даннеманн, Силья Эсмор Даннеманн, Фредерикке Даль Хансен, Пребен Кристенсен, Элла Солгор, Элиас Будде Кристенсен

Жанр: драма

Продолжительноcть: 127 мин

Анна — успешный юрист, идеальная жена, заботливая мать. Однажды в дом приезжает Густав — сын мужа от первого брака. Между Анной и Густавом вспыхивает запретная страсть. Искушение становится наваждением. Ничто уже не будет прежним.