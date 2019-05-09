афиша
афиша
Регистрация
Королева сердец

Королева сердец

Страна:
Дания, Швеция, 2019
 
Премьера:
в РФ 16.05.2019
 
Режиссер:
Мэй аль Тукхи
  
Актеры:
Трине Дюрхольм, Густав Линдт, Магнус Креппер, Стайн Гилденкерне, Лив Эсмор Даннеманн, Силья Эсмор Даннеманн, Фредерикке Даль Хансен, Пребен Кристенсен, Элла Солгор, Элиас Будде Кристенсен
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
127 мин
  

Анна — успешный юрист, идеальная жена, заботливая мать. Однажды в дом приезжает Густав — сын мужа от первого брака. Между Анной и Густавом вспыхивает запретная страсть. Искушение становится наваждением. Ничто уже не будет прежним.

Купить билет
Сегодня
19:50 ДКЖ Кино
Завтра
19:50 ДКЖ Кино
18 мая, суббота
19:50 ДКЖ Кино
19 мая, воскресенье
19:50 ДКЖ Кино
20 мая, понедельник
19:50 ДКЖ Кино
21 мая, вторник
19:50 ДКЖ Кино
22 мая, среда
19:50 ДКЖ Кино
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.