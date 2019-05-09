Королева сердец
Страна:
Дания, Швеция, 2019
Премьера:
в РФ 16.05.2019
Режиссер:
Мэй аль Тукхи
Актеры:
Трине Дюрхольм, Густав Линдт, Магнус Креппер, Стайн Гилденкерне, Лив Эсмор Даннеманн, Силья Эсмор Даннеманн, Фредерикке Даль Хансен, Пребен Кристенсен, Элла Солгор, Элиас Будде Кристенсен
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
127 мин
Анна — успешный юрист, идеальная жена, заботливая мать. Однажды в дом приезжает Густав — сын мужа от первого брака. Между Анной и Густавом вспыхивает запретная страсть. Искушение становится наваждением. Ничто уже не будет прежним.
Сегодня
|19:50
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Завтра
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18 мая, суббота
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22 мая, среда
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