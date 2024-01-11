Конец Славы

Премьера: 01.02.2024

Режиссер: Марюс Вайсберг

Актеры: Павел Деревянко, Сергей Чирков, Дарья Урсуляк, Екатерина Климова, Наталья Хорохорина, Максим Лагашкин, Александр Ильин, Ян Цапник, Семен Арзуманов, Наталья Бардо, Ольга Воронина, Михаил Владимиров, Яна Крайнова, Екатерина Ильина

Жанр: Трагикомедия

Продолжительноcть: 95 минут

Востребованный и избалованный актер Слава в один момент теряет все — контракты, популярность, хорошие отношения с семьей. Однако главный герой не сдается и вместе со своим агентом придумывает опасную авантюру — похоронить себя заживо, чтобы воскресить карьеру и начать с чистого листа.