Конец Славы
Премьера:
01.02.2024
Режиссер:
Марюс Вайсберг
Актеры:
Павел Деревянко, Сергей Чирков, Дарья Урсуляк, Екатерина Климова, Наталья Хорохорина, Максим Лагашкин, Александр Ильин, Ян Цапник, Семен Арзуманов, Наталья Бардо, Ольга Воронина, Михаил Владимиров, Яна Крайнова, Екатерина Ильина
Жанр:
Трагикомедия
Продолжительноcть:
95 минут
Востребованный и избалованный актер Слава в один момент теряет все — контракты, популярность, хорошие отношения с семьей. Однако главный герой не сдается и вместе со своим агентом придумывает опасную авантюру — похоронить себя заживо, чтобы воскресить карьеру и начать с чистого листа.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 февраля, четверг
|
11:45
|Кинотеатр (Суворов)
|
18:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:20
|Синема Стар
|
21:30
|Синема Стар
2 февраля, пятница
|
11:45
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:20
|Синема Стар
|
21:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
21:30
|Синема Стар
3 февраля, суббота
|
11:45
|Кинотеатр (Суворов)
|
18:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:20
|Синема Стар
|
21:30
|Синема Стар
4 февраля, воскресенье
|
11:45
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:20
|Синема Стар
|
21:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
21:30
|Синема Стар
5 февраля, понедельник
|
11:45
|Кинотеатр (Суворов)
|
18:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:20
|Синема Стар
|
21:30
|Синема Стар
6 февраля, вторник
|
11:45
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:20
|Синема Стар
|
21:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
21:30
|Синема Стар
7 февраля, среда
|
11:45
|Кинотеатр (Суворов)
|
18:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:20
|Синема Стар
|
21:30
|Синема Стар
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
1 февраля, четверг
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:45
18:15
|Синема Стар
|
19:20
21:30
2 февраля, пятница
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:45
21:00
|Синема Стар
|
19:20
21:30
3 февраля, суббота
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:45
18:15
|Синема Стар
|
19:20
21:30
4 февраля, воскресенье
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:45
21:00
|Синема Стар
|
19:20
21:30
5 февраля, понедельник
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:45
18:15
|Синема Стар
|
19:20
21:30
6 февраля, вторник
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:45
21:00
|Синема Стар
|
19:20
21:30
7 февраля, среда
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:45
18:15
|Синема Стар
|
19:20
21:30
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