Страна: США, Великобритания, 2014

Премьера: в РФ 12.02.2015

Режиссер: Мэттью Вон

Актеры: Сэмьюэл Л. Джексон, Майкл Кейн, Марк Хэмилл, Марк Стронг, Джек Девенпорт, Тэрон Эджертон

Жанр: криминал, комедия

Продолжительноcть: 130 мин

Бюджет: $81 000 000

Сбор в мире: $396 371 000

Сбор в России: $9 789 977

Рейтинг Кинопоиска: 7,68

Основанный на популярном комиксе фильм «Kingsman: Секретная служба» от режиссера Мэттью Вона («Люди Икс: Первый класс», «Пипец») рассказывает историю секретной шпионской организации. Представитель службы вербует в свои ряды дерзкого уличного хулигана. Теперь парню предстоит пройти суперсоревновательную программу подготовки, чтобы отразить удар злого техногения.