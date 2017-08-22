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Kingsman: Секретная служба

Kingsman: Секретная служба

Страна:
США, Великобритания, 2014
 
Премьера:
в РФ 12.02.2015
 
Режиссер:
Мэттью Вон
  
Актеры:
Сэмьюэл Л. Джексон, Майкл Кейн, Марк Хэмилл, Марк Стронг, Джек Девенпорт, Тэрон Эджертон
  
Жанр:
криминал, комедия
  
Продолжительноcть:
130 мин
  
Бюджет:
$81 000 000
  
Сбор в мире:
$396 371 000
 
Сбор в России:
$9 789 977
 
Рейтинг Кинопоиска:
7,68
          
 

 

Основанный на популярном комиксе фильм «Kingsman: Секретная служба» от режиссера Мэттью Вона («Люди Икс: Первый класс», «Пипец») рассказывает историю секретной шпионской организации. Представитель службы вербует в свои ряды дерзкого уличного хулигана. Теперь парню предстоит пройти суперсоревновательную программу подготовки, чтобы отразить удар злого техногения.

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