Kingsman: Секретная служба
Страна:
США, Великобритания, 2014
Премьера:
в РФ 12.02.2015
Режиссер:
Мэттью Вон
Актеры:
Сэмьюэл Л. Джексон, Майкл Кейн, Марк Хэмилл, Марк Стронг, Джек Девенпорт, Тэрон Эджертон
Жанр:
криминал, комедия
Продолжительноcть:
130 мин
Бюджет:
$81 000 000
Сбор в мире:
$396 371 000
Сбор в России:
$9 789 977
Рейтинг Кинопоиска:
7,68
Основанный на популярном комиксе фильм «Kingsman: Секретная служба» от режиссера Мэттью Вона («Люди Икс: Первый класс», «Пипец») рассказывает историю секретной шпионской организации. Представитель службы вербует в свои ряды дерзкого уличного хулигана. Теперь парню предстоит пройти суперсоревновательную программу подготовки, чтобы отразить удар злого техногения.
Сегодня
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00