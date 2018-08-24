Как женить холостяка

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 30.08.2018

Режиссер: Виктор Левин

Актеры: Вайнона Райдер, Киану Ривз

Жанр: мелодрама, комедия

Продолжительноcть: 86 мин

Закоренелый холостяк Фрэнк и коварная соблазнительница Линдси приглашены на одну свадьбу. Странным образом они везде оказываются вместе: в самолете, такси, в соседних номерах и за столом. Похоже, кто-то придумал хитроумный план поймать их в любовные сети и наконец женить холостяка.