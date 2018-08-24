Как женить холостяка
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 30.08.2018
Режиссер:
Виктор Левин
Актеры:
Вайнона Райдер, Киану Ривз
Жанр:
мелодрама, комедия
Продолжительноcть:
86 мин
Закоренелый холостяк Фрэнк и коварная соблазнительница Линдси приглашены на одну свадьбу. Странным образом они везде оказываются вместе: в самолете, такси, в соседних номерах и за столом. Похоже, кто-то придумал хитроумный план поймать их в любовные сети и наконец женить холостяка.
Сегодня
|15:35
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|18:00
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|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
|15:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|18:00
|ДКЖкино
|21:25
|Иллизиум (Новомосковск)
1 сентября, суббота
|18:00
|ДКЖкино
2 сентября, воскресенье
|18:00
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3 сентября, понедельник
|18:00
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4 сентября, вторник
|18:00
|ДКЖкино
5 сентября, среда
|18:00
|ДКЖкино
Сегодня
|ДКЖкино
|
18:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:35
21:25
Завтра
|ДКЖкино
|
18:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:35
21:25
1 сентября, суббота
|ДКЖкино
|
18:00
2 сентября, воскресенье
|ДКЖкино
|
18:00
3 сентября, понедельник
|ДКЖкино
|
18:00
4 сентября, вторник
|ДКЖкино
|
18:00
5 сентября, среда
|ДКЖкино
|
18:00