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Как женить холостяка

Как женить холостяка

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 30.08.2018
 
Режиссер:
Виктор Левин
  
Актеры:
Вайнона Райдер, Киану Ривз
  
Жанр:
мелодрама, комедия
  
Продолжительноcть:
86 мин
  

Закоренелый холостяк Фрэнк и коварная соблазнительница Линдси приглашены на одну свадьбу. Странным образом они везде оказываются вместе: в самолете, такси, в соседних номерах и за столом. Похоже, кто-то придумал хитроумный план поймать их в любовные сети и наконец женить холостяка.

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