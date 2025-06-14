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В Туле дети изнасиловали одноклассника и избежали наказания

В Туле дети изнасиловали одноклассника и избежали наказания

Так как не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности.

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова в своем докладе о деятельности за 2024 год рассказала о кошмарных преступлениях, совершенных детьми в прошлом году.

В одном из случаев к Зыковой обратился туляк, сообщивший о том, что его сына в школе изнасиловали одноклассники. При этом руководители школы, по словам мужчины, достоверно зная о случившемся, бездействовали и закрывали на произошедшее глаза. 

— Понимая, что в первую очередь необходима помощь пострадавшему
ребенку, Уполномоченным предоставлены маме мальчика контакты
Консультационного пункта «Детский мир без жестокости и насилия» ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр № 1». Специалистам удалось помочь ребенку преодолеть кризисную ситуацию, — сообщила Зыкова.

Во втором случае, о котором в докладе упоминает детский омбудсмен, трое подростков позвали в гости одноклассника с его младшим братом. Пока одноклассник играл в компьютер, его младшего брата изнасиловали. 

По информации Myslo, оба эти случая расследовали сотрудники СК, но из-за юного возраста насильников те смогли избежать уголовной ответственности. Детей просто поставили на учет в ПДН. 

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