Тульского мундепа-иноагента Ольгу Подольскую оштрафовали за участие в нежелательной организации

Фото «Тула Экстремизм».

Ефремовский межрайонный суд признал Ольгу Подольскую* виновной в участии в деятельности нежелательной иностранной организации (ч. 1 ст. 20.33 КоАП РФ). Бывшему муниципальному депутату из Ефремова придется заплатить штраф.

Телеграм-канал «Тула Экстремизм» сообщает, что Подольская оказывала информационную помощь немецкой неправительственной организации «Депутаты мирной России»**.

Подольскую признали иноагентом в сентябре 2023 года за сотрудничество с «Открытой Россией» (организация признана нежелательной).

*Иноагент.

**Признана нежелательной на территории РФ.