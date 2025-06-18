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Тульского мундепа-иноагента Ольгу Подольскую оштрафовали за участие в нежелательной организации
Фото «Тула Экстремизм».

Тульского мундепа-иноагента Ольгу Подольскую оштрафовали за участие в нежелательной организации

Женщина оказывала информационную помощь немецкой неправительственной организации.

Ефремовский межрайонный суд признал Ольгу Подольскую* виновной в участии в деятельности нежелательной иностранной организации (ч. 1 ст. 20.33 КоАП РФ). Бывшему муниципальному депутату из Ефремова придется заплатить штраф.

Телеграм-канал «Тула Экстремизм» сообщает, что Подольская оказывала информационную помощь немецкой неправительственной организации «Депутаты мирной России»**.

Подольскую признали иноагентом в сентябре 2023 года за сотрудничество с «Открытой Россией» (организация признана нежелательной).

*Иноагент.

**Признана нежелательной на территории РФ.

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сегодня, в 09:32 +1
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