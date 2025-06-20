Звезды на земле

Премьера: 20.06.2025

Режиссер: Р.С.Прасанна

Актеры: Аамир Кхан, Женелия Дешмукх, Бриджендра Кала, Аюш Бхансали, Симран Мангешкар, Гурпал Сингх, Долли Алувалия, Гопи Кришна Варма

Жанр: Трагикомедия, Спортивный

Продолжительноcть: 155 минут

Возрастные ограничения: 12+

После судимости за вождение в нетрезвом виде высокомерный баскетбольный тренер вынужден готовить нейродивергентных взрослых к общественным работам. Его первоначальное предубеждение исчезает по мере того, как игроки показывают ему новый взгляд на жизнь.