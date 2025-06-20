Звезды на земле
Премьера:
20.06.2025
Режиссер:
Р.С.Прасанна
Актеры:
Аамир Кхан, Женелия Дешмукх, Бриджендра Кала, Аюш Бхансали, Симран Мангешкар, Гурпал Сингх, Долли Алувалия, Гопи Кришна Варма
Жанр:
Трагикомедия, Спортивный
Продолжительноcть:
155 минут
Возрастные ограничения:
12+
После судимости за вождение в нетрезвом виде высокомерный баскетбольный тренер вынужден готовить нейродивергентных взрослых к общественным работам. Его первоначальное предубеждение исчезает по мере того, как игроки показывают ему новый взгляд на жизнь.
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