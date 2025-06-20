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Звезды на земле

Звезды на земле

Премьера:
20.06.2025
 
Режиссер:
Р.С.Прасанна
  
Актеры:
Аамир Кхан, Женелия Дешмукх, Бриджендра Кала, Аюш Бхансали, Симран Мангешкар, Гурпал Сингх, Долли Алувалия, Гопи Кришна Варма
  
Жанр:
Трагикомедия, Спортивный
  
Продолжительноcть:
155 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

После судимости за вождение в нетрезвом виде высокомерный баскетбольный тренер вынужден готовить нейродивергентных взрослых к общественным работам. Его первоначальное предубеждение исчезает по мере того, как игроки показывают ему новый взгляд на жизнь.

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