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Играй или умри

Играй или умри

Страна:
Бельгия, 2019
 
Премьера:
в РФ 10.05.2019
 
Режиссер:
Жак Клюгер
  
Актеры:
Чарли Палмер Ротуэлл, Роксана Мескида, Кэролайн Доннелли
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

Добро пожаловать в «Паранойю» — самую жестокую игру на выживание, в которой придется сражаться до самого конца. В ней только два правила: «ничто не реально» и «один из вас умрет».

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