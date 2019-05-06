Играй или умри
Страна:
Бельгия, 2019
Премьера:
в РФ 10.05.2019
Режиссер:
Жак Клюгер
Актеры:
Чарли Палмер Ротуэлл, Роксана Мескида, Кэролайн Доннелли
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
90 мин
Добро пожаловать в «Паранойю» — самую жестокую игру на выживание, в которой придется сражаться до самого конца. В ней только два правила: «ничто не реально» и «один из вас умрет».
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10:10
22:15
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|
23:05
|Киносити
|
10:10
22:15
13 мая, понедельник
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|
23:05
|Киносити
|
10:10
22:25
14 мая, вторник
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23:05
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