Играй или умри

Страна: Бельгия, 2019

Премьера: в РФ 10.05.2019

Режиссер: Жак Клюгер

Актеры: Чарли Палмер Ротуэлл, Роксана Мескида, Кэролайн Доннелли

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 90 мин

Добро пожаловать в «Паранойю» — самую жестокую игру на выживание, в которой придется сражаться до самого конца. В ней только два правила: «ничто не реально» и «один из вас умрет».