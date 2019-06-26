Страна: Франция, 2019

Премьера: в РФ 04.07.2019

Режиссер: Арно Лемор

Актеры: Кристиан Клавье, Матильда Сенье, Леопольд Бухсбаум, Пили Груан, Оливье Маршаль, Джон Старр, Фредерик Бель, Луи-До де Ланкесэ, Филипп Лоденбаш, Бланка Хара

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 86 мин

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