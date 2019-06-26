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Ибица

Ибица

Страна:
Франция, 2019
 
Премьера:
в РФ 04.07.2019
 
Режиссер:
Арно Лемор
  
Актеры:
Кристиан Клавье, Матильда Сенье, Леопольд Бухсбаум, Пили Груан, Оливье Маршаль, Джон Старр, Фредерик Бель, Луи-До де Ланкесэ, Филипп Лоденбаш, Бланка Хара
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
86 мин
  

Как завоевать сердце новой подруги? Стать лучшим другом ее детей! Совместная поездка на курорт – отличное решение — только если это…. не Ибица!

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