Страна: Дания, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, 2019

Премьера: в РФ 06.06.2019

Режиссер: Брайан Де Пальма

Актеры: Кэрис ван Хаутен, Николай Костер-Вальдау, Гай Пирс, Паприка Стеэн, Сёрен Маллинг, Николас Бро, Дьем Камилль Гбогу, Томас В. Габриэльссон, Эрик Эбони, Якоб Ульрик Ломанн

Жанр: триллер, криминал

Продолжительноcть: 89 мин

Офицер полиции Копенгагена жаждет отомстить за смерть напарника от руки некоего Имрана. Охоту на убийцу он ведет в компании с любовницей погибшего коллеги. Однако оба они становятся жертвами агента ЦРУ, подставившего Имрана.