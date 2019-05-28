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Домино

Домино

Страна:
Дания, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, 2019
 
Премьера:
в РФ 06.06.2019
 
Режиссер:
Брайан Де Пальма
  
Актеры:
Кэрис ван Хаутен, Николай Костер-Вальдау, Гай Пирс, Паприка Стеэн, Сёрен Маллинг, Николас Бро, Дьем Камилль Гбогу, Томас В. Габриэльссон, Эрик Эбони, Якоб Ульрик Ломанн
  
Жанр:
триллер, криминал
  
Продолжительноcть:
89 мин
  

 

Офицер полиции Копенгагена жаждет отомстить за смерть напарника от руки некоего Имрана. Охоту на убийцу он ведет в компании с любовницей погибшего коллеги. Однако оба они становятся жертвами агента ЦРУ, подставившего Имрана.

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