До свидания там, наверху
Страна:
Франция, Канада, 2017
Премьера:
в РФ 15.03.2018
Режиссер:
Альбер Дюпонтель
Актеры:
Науэль Перес Бискаярт, Альбер Дюпонтель, Лоран Лафитт, Нильс Ареструп, Эмили Декьенн, Мелани Тьерри, Филипп Юшан, Андре Маркон, Мишель Вюйермоз
Жанр:
драма, приключения
Продолжительноcть:
117 мин
Последние дни Первой мировой войны. Капитан Прадель, негодяй, для которого человеческая жизнь ничто, посылает на верную гибель двух рядовых — блестящего молодого художника, сына миллионера Эдуара Перико и бывшего почтальона Альбера Мэйлара. Эдуар спасает жизнь Альбера, но сам тяжело ранен. Его лицо чудовищно изуродовано, и таким он не хочет возвращаться в замок отца. Объявив себя погибшим и скрыв навсегда лицо под маской, Эдуар начинает рисовать потрясающие картины о войне. Альбер становится импресарио «человека без лица». А тем временем капитан Прадель, разбогатевший на аферах в похоронном бизнесе, по злой иронии судьбы женится на сестре Эдуара. Рок неумолим, и всем троим суждено встретиться лицом к лицу…
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