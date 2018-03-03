До свидания там, наверху

Страна: Франция, Канада, 2017

Премьера: в РФ 15.03.2018

Режиссер: Альбер Дюпонтель

Актеры: Науэль Перес Бискаярт, Альбер Дюпонтель, Лоран Лафитт, Нильс Ареструп, Эмили Декьенн, Мелани Тьерри, Филипп Юшан, Андре Маркон, Мишель Вюйермоз

Жанр: драма, приключения

Продолжительноcть: 117 мин

Последние дни Первой мировой войны. Капитан Прадель, негодяй, для которого человеческая жизнь ничто, посылает на верную гибель двух рядовых — блестящего молодого художника, сына миллионера Эдуара Перико и бывшего почтальона Альбера Мэйлара. Эдуар спасает жизнь Альбера, но сам тяжело ранен. Его лицо чудовищно изуродовано, и таким он не хочет возвращаться в замок отца. Объявив себя погибшим и скрыв навсегда лицо под маской, Эдуар начинает рисовать потрясающие картины о войне. Альбер становится импресарио «человека без лица». А тем временем капитан Прадель, разбогатевший на аферах в похоронном бизнесе, по злой иронии судьбы женится на сестре Эдуара. Рок неумолим, и всем троим суждено встретиться лицом к лицу…