Дикое сердце
Премьера:
23.11.2023
Режиссер:
Маркус Дитрих
Актеры:
Марта Хаберланд, Дитер Халлерворден, Филипп Хебештрайт, Софи Луц, Томас Певенаж, Люка Тавернье, Мора Вандер Векен
Жанр:
Приключение
Продолжительноcть:
93 минуты
Энни только что переехала в новый город, и у нее совсем нет друзей. Но вскоре она обзаводится очень необычным и верным приятелем — дикой лошадью с добрым сердцем. Связь между девочкой и животным становится очень прочной, но браконьеры крадут его. Теперь Энни должна заручиться помощью одноклассников и попытаться спасти своего друга из рук преступников.
25 ноября, суббота
|
12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 ноября, воскресенье
|
12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 ноября, понедельник
|
12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 ноября, вторник
|
12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 ноября, среда
|
12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 ноября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:45
26 ноября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
27 ноября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:45
28 ноября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:45
29 ноября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:45
11 - 29 ноября
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