Дикое сердце

Премьера: 23.11.2023

Режиссер: Маркус Дитрих

Актеры: Марта Хаберланд, Дитер Халлерворден, Филипп Хебештрайт, Софи Луц, Томас Певенаж, Люка Тавернье, Мора Вандер Векен

Жанр: Приключение

Продолжительноcть: 93 минуты

Энни только что переехала в новый город, и у нее совсем нет друзей. Но вскоре она обзаводится очень необычным и верным приятелем — дикой лошадью с добрым сердцем. Связь между девочкой и животным становится очень прочной, но браконьеры крадут его. Теперь Энни должна заручиться помощью одноклассников и попытаться спасти своего друга из рук преступников.