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Детектив Табо

Детектив Табо

Премьера:
22.02.2024
 
Режиссер:
Мара Айбль-Айбесфельдт
  
Актеры:
Андреа Савацки, Литлхохонолофатсо Литлхакаяне, Ава Скуратовски
  
Жанр:
Приключение
  
Продолжительноcть:
93 минуты
  

Одиннадцатилетний Табо хочет стать детективом, как в кино. Одно только но: его дом — маленькая африканская деревушка — мирный уголок саванны, где ничего не происходит. Но все меняется, когда в соседнем сафари-парке убивают носорога. Теперь Табо и его новой подруге Эмме предстоит не только позаботиться об оставленном детеныше носорога, но и провести расследование и поймать преступников.

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