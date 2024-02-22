Детектив Табо
Премьера:
22.02.2024
Режиссер:
Мара Айбль-Айбесфельдт
Актеры:
Андреа Савацки, Литлхохонолофатсо Литлхакаяне, Ава Скуратовски
Жанр:
Приключение
Продолжительноcть:
93 минуты
Одиннадцатилетний Табо хочет стать детективом, как в кино. Одно только но: его дом — маленькая африканская деревушка — мирный уголок саванны, где ничего не происходит. Но все меняется, когда в соседнем сафари-парке убивают носорога. Теперь Табо и его новой подруге Эмме предстоит не только позаботиться об оставленном детеныше носорога, но и провести расследование и поймать преступников.
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
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