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Черная вдова. Укус смерти

Черная вдова. Укус смерти

Премьера:
09.05.2024
 
Режиссер:
Киа Роуч-Тернер
  
Актеры:
Тони Дж.Блэк, Алила Браун, Алсира Карпио, Сильвия Коллока, Райан Корр, Жермен Фаулер, Нони Хазлхерст, Роуленд Холмс, Дэнни Ким, Пенелопа Митчелл, Робин Невин
  
Жанр:
Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
91 минута
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Холодной ненастной ночью в комнату юной Шарлотты через окно падает необычное яйцо, из которого вылупляется странный паук. Зловещее создание становится тайным другом девочки, и ее не настораживает, что паук растет с невообразимой скоростью. Но когда начинают пропадать сначала питомцы соседей, а потом и они сами, Шарлотта понимает, что ее семья и другие выжившие попали в ловушку: за ними охотится гигантский паук, жаждущий человеческой плоти…

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