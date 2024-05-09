Черная вдова. Укус смерти

Премьера: 09.05.2024

Режиссер: Киа Роуч-Тернер

Актеры: Тони Дж.Блэк, Алила Браун, Алсира Карпио, Сильвия Коллока, Райан Корр, Жермен Фаулер, Нони Хазлхерст, Роуленд Холмс, Дэнни Ким, Пенелопа Митчелл, Робин Невин

Жанр: Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 91 минута

Возрастные ограничения: 18+

Холодной ненастной ночью в комнату юной Шарлотты через окно падает необычное яйцо, из которого вылупляется странный паук. Зловещее создание становится тайным другом девочки, и ее не настораживает, что паук растет с невообразимой скоростью. Но когда начинают пропадать сначала питомцы соседей, а потом и они сами, Шарлотта понимает, что ее семья и другие выжившие попали в ловушку: за ними охотится гигантский паук, жаждущий человеческой плоти…