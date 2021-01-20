Астрал. Онлайн

Страна: Великобритания, 2020

Премьера: в РФ 21.01.2021

Режиссер: Роб Сэвадж

Актеры: Хейли Бишоп, Джемма Мур, Эмма Луиз Уэбб, Радина Драндова, Кэролайн Уорд, Алан Эмрис, Патрик Уорд, Эдвард Линар, Джинни Лофтхаус, Сейлан Бакстер

Жанр: ужасы, мистика

Продолжительноcть: 56 мин

Сбор в мире: $43 808,00

Рейтинг Кинопоиска: 5,68

Во время спиритического онлайн-сеанса группа друзей вызывает духов. С молодыми людьми начинают происходить странные и пугающие события. Они пытаются понять: это игра специального онлайн-приложения, или некто из потустороннего мира манипулирует ими, расставляя смертельные ловушки и используя возможности сети для того, чтобы превратить их реальную жизнь в кошмар, более страшный, чем ужасы интернет-пространства.