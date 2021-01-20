афиша
афиша
Регистрация
Астрал. Онлайн

Астрал. Онлайн

Страна:
Великобритания, 2020
 
Премьера:
в РФ 21.01.2021
 
Режиссер:
Роб Сэвадж
  
Актеры:
Хейли Бишоп, Джемма Мур, Эмма Луиз Уэбб, Радина Драндова, Кэролайн Уорд, Алан Эмрис, Патрик Уорд, Эдвард Линар, Джинни Лофтхаус, Сейлан Бакстер
  
Жанр:
ужасы, мистика
  
Продолжительноcть:
56 мин
  
Сбор в мире:
$43 808,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
5,68
          
 

Во время спиритического онлайн-сеанса группа друзей вызывает духов. С молодыми людьми начинают происходить странные и пугающие события. Они пытаются понять: это игра специального онлайн-приложения, или некто из потустороннего мира манипулирует ими, расставляя смертельные ловушки и используя возможности сети для того, чтобы превратить их реальную жизнь в кошмар, более страшный, чем ужасы интернет-пространства.

Купить билет
Сегодня
22:05 Алмаз Синема
Завтра
22:05 Алмаз Синема
23 января, суббота
22:05 Алмаз Синема
24 января, воскресенье
22:05 Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
Касса
Mgzavrebi
Купить билет
7 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
НАИВ
Купить билет
22 января, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Sellout/Архипанк
Купить билет
9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Viper Soup Complex
Купить билет
4 апреля, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400 ₽
Кис-Кис
Купить билет
28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.