Астрал. Онлайн
Страна:
Великобритания, 2020
Премьера:
в РФ 21.01.2021
Режиссер:
Роб Сэвадж
Актеры:
Хейли Бишоп, Джемма Мур, Эмма Луиз Уэбб, Радина Драндова, Кэролайн Уорд, Алан Эмрис, Патрик Уорд, Эдвард Линар, Джинни Лофтхаус, Сейлан Бакстер
Жанр:
ужасы, мистика
Продолжительноcть:
56 мин
Сбор в мире:
$43 808,00
Рейтинг Кинопоиска:
5,68
Во время спиритического онлайн-сеанса группа друзей вызывает духов. С молодыми людьми начинают происходить странные и пугающие события. Они пытаются понять: это игра специального онлайн-приложения, или некто из потустороннего мира манипулирует ими, расставляя смертельные ловушки и используя возможности сети для того, чтобы превратить их реальную жизнь в кошмар, более страшный, чем ужасы интернет-пространства.
Сегодня
|22:05
|Алмаз Синема
Завтра
|22:05
|Алмаз Синема
23 января, суббота
|22:05
|Алмаз Синема
24 января, воскресенье
|22:05
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
22:05
Завтра
|Алмаз Синема
|
22:05
23 января, суббота
|Алмаз Синема
|
22:05
24 января, воскресенье
|Алмаз Синема
|
22:05
7 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
22 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽