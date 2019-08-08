Ангел мой
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 15.08.2019
Режиссер:
Ким Фаррант
Актеры:
Люк Эванс, Ивонн Страховски, Нуми Рапас, Ричард Роксбург, Финн Литтл, Роб Коллинз, Мирко Гриллини, Рэйчел Гордон, Трэйси Манн
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
100 мин
Несколько лет Лиззи не может смириться с потерей дочери, погибшей при пожаре. Но однажды она знакомится с чужой девочкой и принимает ее за своего потерянного ребенка.
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