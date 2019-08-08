Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 15.08.2019

Режиссер: Ким Фаррант

Актеры: Люк Эванс, Ивонн Страховски, Нуми Рапас, Ричард Роксбург, Финн Литтл, Роб Коллинз, Мирко Гриллини, Рэйчел Гордон, Трэйси Манн

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 100 мин

Несколько лет Лиззи не может смириться с потерей дочери, погибшей при пожаре. Но однажды она знакомится с чужой девочкой и принимает ее за своего потерянного ребенка.