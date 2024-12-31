Детская сказка на льду, вечеринка нулевых и много концертов: новогодние каникулы в Туле





4 января в «Октаве» в Музее станка выступит Polnalyubvi.

Когда: 2 января, четверг, 22.00. Где: Кластер «Октава».

Стоимость: от 480 руб.





2 января в «Октаве» пройдет новогодний электрофест.



С нами будут не только крутые локальные диджеи, но еще хедлайнером выступят амбассадоры вечериночного хауса — «ЛАУД».