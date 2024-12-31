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Детская сказка на льду, вечеринка нулевых и много концертов: новогодние каникулы в Туле

Детская сказка на льду, вечеринка нулевых и много концертов: новогодние каникулы в Туле

А еще новогодний электрофест и «Ёлки 11» — в нашем обзоре выходных.

Новый год в Туле

Когда: 1 января, среда, 00.00.

Где: Площадь Ленина.

Полная праздничная афиша: куда сходить на новогодних каникулах в Туле

31 декабря на площади Ленина туляки встретят новый 2024 год

 

Алиса в Стране чудес

Когда: 3 января, пятница, 12.00, 15.00.

Где: Ледовый дворец.
Стоимость: от 800 руб.

Алиса в Стране чудес

3 января в Ледовом дворце покажут спектакль-сказку «Алиса в Стране чудес».

 

Новогодняя дискотека нулевых

Когда: 3 января, пятница, 19.00.

Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».

Новогодняя дискотека нулевых

3 января в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет большой концерт «Новогодняя дискотека нулевых».

 

polnalyubvi

Когда: 4 января, суббота, 19.00.

Где: Кластер «Октава».
Стоимость: от 1350 руб.

polnalyubvi

4 января в «Октаве» в Музее станка выступит Polnalyubvi.

 

Электронная вечеринка в «Октаве»

Когда: 2 января, четверг, 22.00.

Где: Кластер «Октава».
Стоимость: от 480 руб.

Электронная вечеринка в «Октаве»

2 января в «Октаве» пройдет новогодний электрофест

С нами будут не только крутые локальные диджеи, но еще хедлайнером выступят амбассадоры вечериночного хауса — «ЛАУД».

 

Наташа Королёва

Когда: 4 января, суббота, 18.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1000 руб.

Наташа Королёва

4 января в Городском концертном зале выступит Наташа Королёва.

 

NEW ROCK Карнавал

Когда: 3 января, пятница, 17.00.

Где: Кластер «Октава». 
Стоимость: 500 руб. 

NEW ROCK Карнавал

3 января в «Октаве» пройдет новогодняя рок-вечеринка «NEW ROCK Карнавал». Уникальное событие, где сливаются музыка, креатив и волшебство.

 

Ностальжи party

Когда: 5 января, воскресенье, 22.00.

Где: Loft Hall.
Стоимость: от 400 руб.

Ностальжи party

5 января в Loft Hall пройдет «Ностальжи Party».

Готовьтесь танцевать до утра под незабываемые хиты 80-х, 90-х и 2000-х.

 

Сектор Газа

Когда: 3 января, воскресенье, 20.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1700 руб.

Сектор Газа

3 января в Concert Hall состоится специальный новогодний концерт фестиваля «Сектор Газа».

 

Большой концерт памяти Михаила Горшенёва

Когда: 6 января, понедельник, 19.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 800 руб.

Большой концерт памяти Михаила Горшенёва

6 января в Concert Hall пройдет большой концерт памяти Михаила Горшенёва.

 

Ундервуд

Когда: 7 января, вторник, 20.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 2000 руб.

Ундервуд

7 января в Concert Hall группа «Ундервуд» сыграет рождественский концерт.

 

Чиж & Co

Когда: 8 января, среда, 19.00.
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 2000 руб.
 

Чиж & Co

8 января в Городском концертном зале выступит группа «Чиж & Co».

 

а что в кино?

Ёлки 11

Основные события разворачиваются в Альметьевске накануне Нового года. Главной героиней станет молодая девушка (Мария Раскина), мечтающая встретить своего мужчину мечты — турецкого актера Бурака Озчивита. В этой новелле также появится злая мачеха (Кристина Бабушкина) и доброжелательный парень по имени Дамир (Рузиль Минекаев).

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