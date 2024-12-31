Детская сказка на льду, вечеринка нулевых и много концертов: новогодние каникулы в Туле

Новый год в Туле
Где: Площадь Ленина.
31 декабря на площади Ленина туляки встретят новый 2024 год.
Алиса в Стране чудес
Где: Ледовый дворец.
Стоимость: от 800 руб.
3 января в Ледовом дворце покажут спектакль-сказку «Алиса в Стране чудес».
Новогодняя дискотека нулевых
Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
3 января в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет большой концерт «Новогодняя дискотека нулевых».
polnalyubvi
Где: Кластер «Октава».
Стоимость: от 1350 руб.
4 января в «Октаве» в Музее станка выступит Polnalyubvi.
Электронная вечеринка в «Октаве»
Где: Кластер «Октава».
Стоимость: от 480 руб.
2 января в «Октаве» пройдет новогодний электрофест.
С нами будут не только крутые локальные диджеи, но еще хедлайнером выступят амбассадоры вечериночного хауса — «ЛАУД».
Наташа Королёва
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1000 руб.
4 января в Городском концертном зале выступит Наташа Королёва.
NEW ROCK Карнавал
Где: Кластер «Октава».
Стоимость: 500 руб.
3 января в «Октаве» пройдет новогодняя рок-вечеринка «NEW ROCK Карнавал». Уникальное событие, где сливаются музыка, креатив и волшебство.
Ностальжи party
Где: Loft Hall.
Стоимость: от 400 руб.
5 января в Loft Hall пройдет «Ностальжи Party».
Готовьтесь танцевать до утра под незабываемые хиты 80-х, 90-х и 2000-х.
Сектор Газа
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1700 руб.
3 января в Concert Hall состоится специальный новогодний концерт фестиваля «Сектор Газа».
Большой концерт памяти Михаила Горшенёва
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 800 руб.
6 января в Concert Hall пройдет большой концерт памяти Михаила Горшенёва.
Ундервуд
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 2000 руб.
7 января в Concert Hall группа «Ундервуд» сыграет рождественский концерт.
Чиж & Co
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 2000 руб.
8 января в Городском концертном зале выступит группа «Чиж & Co».