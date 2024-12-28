Мульт в кино. Выпуск №177. Новогодний калейдоскоп

Премьера: 28.12.2024

Жанр: Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 44 минуты

Возрастные ограничения: 0+

В новом выпуске «Мульт в кино» Кеша решает стать пиратом, кошечки и собачки участвуют в конкурсе по фигурному катанию, лосенок Тонконожка отправляется в город, в Семи королевствах празднуют Новый год, а Морена и Несмеяна подставляют Сказочный патруль.