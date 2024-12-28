Мульт в кино. Выпуск №177. Новогодний калейдоскоп
Премьера:
28.12.2024
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
44 минуты
Возрастные ограничения:
0+
В новом выпуске «Мульт в кино» Кеша решает стать пиратом, кошечки и собачки участвуют в конкурсе по фигурному катанию, лосенок Тонконожка отправляется в город, в Семи королевствах празднуют Новый год, а Морена и Несмеяна подставляют Сказочный патруль.
Сегодня
|
10:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
10:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
|Иллизиум (Новомосковск)
30 декабря, понедельник
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10:50
|Иллизиум (Новомосковск)
2 января 2025
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10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 января 2025
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10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 января 2025
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 января 2025
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 января 2025
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 января 2025
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 января 2025
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10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:05
30 декабря, понедельник
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10:50
2 января 2025
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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10:15
3 января 2025
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
4 января 2025
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
5 января 2025
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
6 января 2025
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
7 января 2025
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
8 января 2025
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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10:15
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