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Мульт в кино. Выпуск №177. Новогодний калейдоскоп

Мульт в кино. Выпуск №177. Новогодний калейдоскоп

Премьера:
28.12.2024
 
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
44 минуты
  
Возрастные ограничения:
0+
 

В новом выпуске «Мульт в кино» Кеша решает стать пиратом, кошечки и собачки участвуют в конкурсе по фигурному катанию, лосенок Тонконожка отправляется в город, в Семи королевствах празднуют Новый год, а Морена и Несмеяна подставляют Сказочный патруль.

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