Рождественские истории Астрид Линдгрен
Премьера:
01.01.2025
Режиссер:
Аре Остнес, Япрак Моралы
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
44 минуты
Возрастные ограничения:
0+
Действие картины разворачивается в канун Рождества. Брат и сестра Гуннар и Гунилла вынуждены встречать праздник в больничных койках. Однако их скучные дни внезапно превращаются в увлекательное приключение благодаря необычному подарку — старинным часам, в которых скрывается секрет: внутри живет деревянная кукушка, хранительница историй, которая и переносит Гуннара и Гуниллу в чудесный мир сказок Астрид Линдгрен.
Сегодня
|
13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:00
25 декабря, среда 00:00
11 - 31 декабря
26 - 31 декабря
29 декабря - 8 января
5 - 25 декабря
19 - 25 декабря