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Рождественские истории Астрид Линдгрен

Рождественские истории Астрид Линдгрен

Премьера:
01.01.2025
 
Режиссер:
Аре Остнес, Япрак Моралы
  
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
44 минуты
  
Возрастные ограничения:
0+
 

Действие картины разворачивается в канун Рождества. Брат и сестра Гуннар и Гунилла вынуждены встречать праздник в больничных койках. Однако их скучные дни внезапно превращаются в увлекательное приключение благодаря необычному подарку — старинным часам, в которых скрывается секрет: внутри живет деревянная кукушка, хранительница историй, которая и переносит Гуннара и Гуниллу в чудесный мир сказок Астрид Линдгрен.

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