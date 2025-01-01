Рождественские истории Астрид Линдгрен

Премьера: 01.01.2025

Режиссер: Аре Остнес, Япрак Моралы

Жанр: Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 44 минуты

Возрастные ограничения: 0+

Действие картины разворачивается в канун Рождества. Брат и сестра Гуннар и Гунилла вынуждены встречать праздник в больничных койках. Однако их скучные дни внезапно превращаются в увлекательное приключение благодаря необычному подарку — старинным часам, в которых скрывается секрет: внутри живет деревянная кукушка, хранительница историй, которая и переносит Гуннара и Гуниллу в чудесный мир сказок Астрид Линдгрен.