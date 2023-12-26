Великолепная пятерка
Премьера:
28.12.2023
Режиссер:
Василий Ровенский
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
75 минут
«Лебединое озеро» — самый знаменитый балет в мире! Именно эту постановку и предстоит спасти нашему герою, уличному псу Самсону. Однажды, скрываясь от ловцов бродячих собак, он попадает в театр, где знакомится с любимицей примы-балерины Анастасии собачкой Марго. И именно в этот момент из гримерной комнаты пропадает уникальная диадема, принадлежавшая Екатерине Великой, которую в четвертом акте балета должна была бы надеть Анастасия. Спектакль под угрозой срыва! Марго и Самсону предстоит найти похитителя драгоценности и спасти спектакль!
Сегодня
Завтра
30 декабря, суббота
31 декабря, воскресенье
1 января 2024
2 января 2024
3 января 2024
4 января 2024
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
5 января 2024
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
6 января 2024
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
7 января 2024
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
8 января 2024
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
9 января 2024
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
10 января 2024
|
10:00
|Кинотеатр (Суворов)
Сегодня
Завтра
30 декабря, суббота
31 декабря, воскресенье
1 января 2024
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:30
17:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
16:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:25
|Люксор Тула
|
12:20
14:00
15:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:30
15:35
|Синема Стар
|
12:40
2 января 2024
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:30
11:50
14:00
17:30
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
16:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:25
|Люксор Тула
|
10:30
12:10
13:50
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
14:45
|Синема Стар
|
10:50
12:40
3 января 2024
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:30
11:50
14:00
17:30
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
16:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
14:45
18:40
|Синема Стар
|
10:50
12:40
4 января 2024
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
5 января 2024
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
6 января 2024
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
7 января 2024
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
8 января 2024
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
9 января 2024
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
10 января 2024
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
4 мая - 30 декабря
27 - 30 декабря
28 декабря - 10 января
2 декабря - 3 января
27 - 31 декабря
7 - 30 декабря