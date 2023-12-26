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Великолепная пятерка

Великолепная пятерка

Премьера:
28.12.2023
 
Режиссер:
Василий Ровенский
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
75 минут
  

«Лебединое озеро» — самый знаменитый балет в мире! Именно эту постановку и предстоит спасти нашему герою, уличному псу Самсону. Однажды, скрываясь от ловцов бродячих собак, он попадает в театр, где знакомится с любимицей примы-балерины Анастасии собачкой Марго. И именно в этот момент из гримерной комнаты пропадает уникальная диадема, принадлежавшая Екатерине Великой, которую в четвертом акте балета должна была бы надеть Анастасия. Спектакль под угрозой срыва! Марго и Самсону предстоит найти похитителя драгоценности и спасти спектакль!

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10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Алмаз Синема
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Стар
11:10
Люксор Тула
11:50
Иллизиум (Новомосковск)
12:05
Алмаз Синема
12:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50
Синема Стар
13:00
Люксор Тула
13:05
Иллизиум (Новомосковск)
13:15
Кинотеатр (Суворов)
13:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Синема Стар
14:50
Люксор Тула
15:20
Алмаз Синема
15:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Иллизиум (Новомосковск)
16:30
Кинотеатр (Суворов)
16:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
16:40
Люксор Тула
16:45
Кинотеатр 3D (Венев)
17:05
Иллизиум (Новомосковск)
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Люксор Тула
19:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:00
Алмаз Синема
10:00
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10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Стар
11:10
Люксор Тула
11:50
Иллизиум (Новомосковск)
12:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05
Алмаз Синема
12:50
Синема Стар
13:00
Люксор Тула
13:05
Иллизиум (Новомосковск)
13:15
Кинотеатр (Суворов)
13:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Синема Стар
14:50
Люксор Тула
15:20
Алмаз Синема
15:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Иллизиум (Новомосковск)
16:30
Кинотеатр (Суворов)
16:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
16:40
Люксор Тула
16:45
Кинотеатр 3D (Венев)
17:05
Иллизиум (Новомосковск)
17:20
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19:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 декабря, суббота
10:00
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10:00
Алмаз Синема
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Стар
11:10
Люксор Тула
11:50
Иллизиум (Новомосковск)
12:05
Алмаз Синема
12:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50
Синема Стар
13:00
Люксор Тула
13:05
Иллизиум (Новомосковск)
13:15
Кинотеатр (Суворов)
13:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:50
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14:40
Синема Стар
14:50
Люксор Тула
15:20
Алмаз Синема
15:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Иллизиум (Новомосковск)
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Кинотеатр (Суворов)
16:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
16:40
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17:20
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19:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
31 декабря, воскресенье
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:10
Алмаз Синема
10:20
Синема Стар
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30
Люксор Тула
11:10
Иллизиум (Новомосковск)
12:05
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12:10
Синема Стар
12:40
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13:15
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13:50
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14:00
Синема Стар
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15:35
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17:25
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1 января 2024
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14:00
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15:35
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15:40
Люксор Тула
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16:25
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2 января 2024
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11:50
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12:10
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12:40
Синема Стар
13:50
Люксор Тула
14:00
Иллизиум (Новомосковск)
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25
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16:25
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3 января 2024
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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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Синема Стар
11:50
Иллизиум (Новомосковск)
12:40
Синема Стар
14:00
Иллизиум (Новомосковск)
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25
Кинотеатр 3D (Венев)
16:25
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17:30
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18:40
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4 января 2024
10:00
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