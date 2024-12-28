Фото УМВД по Тульской области.

В Тульской области на двух пенсионерок завели уголовные дела за фейерверк в банках. Женщин обвиняют в хулиганстве. Им может грозить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, оба инцидента произошли 24 декабря. 66-летняя жительница Тулы и 68-летняя пенсионерка из Кимовска запустили фейерверк в помещениях банков.

Женщины рассказали, что попались на удочку мошенников. Злоумышленники убедили их принять участие в «оперативных мероприятиях», чтобы задержать недобросовестных сотрудников банка, из-за действий которых они якобы лишились денег.