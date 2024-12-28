  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области на двух пенсионерок завели уголовные дела за фейерверк в банках - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области на двух пенсионерок завели уголовные дела за фейерверк в банках
Фото УМВД по Тульской области.

В Тульской области на двух пенсионерок завели уголовные дела за фейерверк в банках

Женщин обвиняют в хулиганстве.

В Тульской области на двух пенсионерок завели уголовные дела за фейерверк в банках. Женщин обвиняют в хулиганстве. Им может грозить до пяти лет лишения свободы. 

Напомним, оба инцидента произошли 24 декабря. 66-летняя жительница Тулы и 68-летняя пенсионерка из Кимовска запустили фейерверк в помещениях банков.

Женщины рассказали, что попались на удочку мошенников. Злоумышленники убедили их принять участие в «оперативных мероприятиях», чтобы задержать недобросовестных сотрудников банка, из-за действий которых они якобы лишились денег. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 18:01 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
уголовное делопенсионеркифейерверк в банках

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На новогодние праздники в Туле введут режим «Технологической тишины»
На новогодние праздники в Туле введут режим «Технологической тишины»
На ул. Оборонной торопливый водитель едва не устроил ДТП
На ул. Оборонной торопливый водитель едва не устроил ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.