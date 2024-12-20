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Скетч-батл для райтеров: как Myslo учился рисовать граффити
Фото Владимира Кирюхина.

Скетч-батл для райтеров: как Myslo учился рисовать граффити

В Туле прошел скетч- и тэг-батл для райтеров — художников, которые рисуют граффити. Пообщались с участниками арт-состязания и попробовали нарисовать граффити сами.

В баре 13 Rules прошло сразу два состязания для мастеров граффити: скетч-батл и тэг-батл. Зачинщиком мероприятия выступило творческое объединение «36/56» — под его началом в Туле появилась первая школа граффити.

Подробнее о мероприятии рассказал один из организаторов и участник объединения «36/56» Дмитрий Basic Сидоров:

Дмитрий Basic

— Это мероприятие проводится не в первый раз — команда «36/56» делает его второй год подряд. Объединение единомышленников, которое состоит из нескольких граффити-команд, как раз и основано с целью популяризации движения, поддержки молодого поколения.

У граффити нет национальности, языка или чего-то вроде. Это уличный стиль, способ самовыражения.

В этот раз пришло больше людей, чем в том году. И само мероприятие мы постарались сделать лучше: дали больше материалов, плотную бумагу, пригласили диджея. Дальше — больше!

Сам я занимаюсь граффити с 2003 года. С 2017 года и по сей день уделяю больше внимания каллиграфии.

Зарегистрироваться и прийти на батл мог каждый: от взрослых и опытных райтеров до начинающих энтузиастов лет шести (к слову, именно они и «затащили» тэг-батл).

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Предупреждая возмущения ханжей: пить горячительное во время проведения соревнований строго запрещено!

Правила скетч-батла просты: дается слово или фраза (в этот раз — название места, в котором все проводилось), по мотивам которого участники должны нарисовать эскиз. Ограничение по времени — 3,5 часа.

На этом ограничения заканчиваются. Написать фразу можно как угодно: кириллицей или латиницей, буквами или цифрами.

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Стилизация — на усмотрение автора: бруталистские «монолиты» в духе лос-анджелесского blockbusters…

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…острые динамичные буквы в wild style…

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…мягкие дутые bubble letters и другие.

Сначала мы попробовали изобразить что-то в духе старых логотипов: буквы, вписанные в пятиконечную фигуру. Рисовать строгую геометрию на большом листе оказалось трудно, поэтому первая попытка обернулась неудачей.

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Но мы не отчаялись и взяли второй лист. На этот раз округлые «стеклянные» литеры мы наполнили пивом и покрыли пеной.

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Попытка номер два в нашем исполнении напоминает стиль bubble letters.

За столом мы работаем в компании трех художников-райтеров: Полины, Паши и Виктора. 

Полина Томилина

— Художественными дисциплинами я занимаюсь всю жизнь, а каллиграфией — с 2016 года. Сейчас работаю архитектором-фрилансером и педагогом в области искусства.

Именно граффити я никогда не рисовала, но всегда хотела попробовать себя в этом. Поэтому и пришла сюда! А еще — чтобы поддержать организаторов и эту прикольную акцию.

А если и рисую на стенах, то коммерческие заказы. Например, две мандалы в кафе «Очень вкусные» на ул. Советской — моя работа!

Сейчас изображаю фразу «тринадцать правил» в стилистике древнеславянской вязи — это область моей специализации в каллиграфии.

Думаю, в граффити больше свободы, нет жестких академических правил.

Поэтому молодому человеку гораздо проще прийти в искусство через граффити.

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Паша Type Kingston

— Я приехал на этот батл из Новомосковска. Работаю вообще не в творческой сфере, я инженер-конструктор. Но в теме я лет 10. В основном рисую скетчи и холсты — стены не порчу. Граффити увлекся еще в школе. Просто увидел видосы в интернете, как ребята рисуют, меня заинтересовало, решил попробовать сам.

Моя работа выполнена в wild style. Правда, я стараюсь сделать его более читабельным, особо шрифт не перегружаю.

Виктор Slaedo

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— Я занимаюсь граффити 16 лет — начал, когда мне было 10. Рисовала вся школа — наверное, на тот момент было модно. Плюс выходили тематические компьютерные игры — например, Marc Ecko’s Getting Up. Все играли в нее и пытались что-то оттуда повторить.

Мне это нравилось, и я просто продолжал. Теперь это моя работа — я учу рисовать граффити в художественной студии TopGraffiti — мы рисуем на стенах по всей России.

Еще в Новомосковске у меня своя граффити-школа. Хочу научить молодое поколение рисовать граффити правильно. Хочу передать знания, которые приходили ко мне с опытом, молодому поколению. В первую очередь — что есть места, где тэгать и рисовать запрещено.

В России есть хорошие художники, но зарубежного уровня — нет. Сейчас увлекаться граффити стало сложнее: один баллончик краски стоит очень дорого — раза в четыре дороже, чем в мою молодость.

Поэтому мне подобные мероприятия кажутся важными. Здесь не только можно научиться чему-то новому, но и выиграть ценный приз.

К моменту, как мы закончили свой рисунок, шорох карандашей и скрип маркеров почти стих. Стройная стопка рисунков ждет экспертной оценки. Один из приглашенных экспертов — Андрей Шепот — стоял у истоков граффити-движения в Туле.

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— Я занимаюсь граффити 23 года. Начинал, как и все, с улицы: рисовал на заброшках, участвовал в фестивалях, ездил по стране.

Сейчас занимаюсь росписью стен. Самая популярная моя работа — Лев Толстой на трубе (пространство Likerka Loft). А все остальное, что было на улице, уже замазали.

Граффити смешалось со всем: дизайн, каллиграфия, субкультурное движение.

А людей, которые действительно этим горели бы, как будто за 20 лет не прибавилось. Почему? Вопрос сложный.

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После недолгого ожидания жюри готовы объявить победителей. Первое место в скетч-батле занимает наш сосед по парте Паша.

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— Не ожидал, что займу первое место, — улыбается Паша. — Но я очень доволен! Мне подарили восемь банок краски, два сертификата по 1000 руб. в магазин кроссовок и акриловую заправку. Обязательно поучаствую в следующем батле!

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Автор:
вчера, в 15:06 +9
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