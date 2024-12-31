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Ундервуд

Ундервуд

7 января в Concert Hall группа «Ундервуд» сыграет рождественский концерт.

Соберем по-настоящему зимнюю программу, вспомним наши «снежные» песни и обязательно согреемся танцами под главные хиты. Что еще нужно для прекрасного январского вечера? Хорошим настроением обеспечим, а вы берите с собой друзей и близких – и приходите на концерт!

Стоимость: от 2000 руб.

Где и когда?
Concert Hall
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
7 января 2025, вторник
20:00
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