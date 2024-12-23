История главной Тульской ёлки: где раньше наряжали самую большую городскую ель

Главная новогодняя елка города в послевоенное время устанавливалась в Пионерском сквере – на месте нынешнего «белого дома». Здесь же работали павильоны по продаже елочных игрушек, новогодних подарков.

По образцу Новомосковска

В Пионерском сквере устанавливалось целых три елки, у подножия которых стояли большие жизнерадостные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, переворачивающие отрывной календарь. Елки украшались игрушками и гирляндами из раскрашенных электрических лампочек. В разные годы атмосферу сказочности происходящему придавали фигуры различных любимых литературных персонажей — Чиполлино, Кота в сапогах, Волка и Зайца из «Ну, погоди!», а также зайчиков и белочек.

«Главная елка Тулы. Стоит она — нарядная, зеленая, сверкающая по вечерам разноцветными огнями, в сквере напротив Дет­ского универмага, — рассказывал „Коммунар“ 6 января 1974 года. — Рядом с ней — две ее сестры поменьше. С утра и до вечера у главной елки города — малыши. Ребятишек встречает огромный Дед Мороз и Снегурочка.

Зеленую красавицу нашли в Ленинском районе, в Красноворот­ском лесничестве, с большими предосторожностями срубили и доставили в Тулу. Высота ее — 17 метров.

— Бывали у нас елки и повыше, — говорит бригадир из «Спецстройремуправления» облисполкома М. Л. Флейшер.

Уж кому-кому, а Михаилу Лазаревичу все премудрости новогоднего наряда елок известны — 18 лет он наряжает елки в Туле.

Более 700 лампочек горят на лесной гостье по вечерам, около 400 различных игрушек висят на ее зеленых ветках. Лишь в одной звезде на верхушке — 15 красных лампочек.

Все оформление вокруг елки, Дед Мороз и Снегурочка — дело рук работников оружейного завода. Хорошо, с душой потрудилась бригада художников завода во главе с Г. Г. Сабининым».

Ёлки Пионерского сквера. Фото из коллекции В. Щербакова.

В то время было именно так — елки на городские площади подыскивали натуральные и высокие. По телевизору в программе «Время» показывали репортажи, как со всеми предосторожностями доставляют в Кремлевский дворец Москвы главную елку страны. На всех фотографиях того времени посреди зала красуются огромные, под потолок, елки, которые еще надо было найти на необъятных просторах страны.

Но описание 17-метровой красавицы стало последним в истории Пионерского сквера. В 1974 году на этом месте началось строительство Дома Советов.

Главная елка города с ее веселыми электрическими лампочками стала достоянием истории. Лишь в альбомах многих туляков на память о том времени остались фотографии, сделанные в Пионерском сквере.

Статус новогодней столицы областного центра попробовал перехватить Центральный парк культуры и отдыха. Здесь в дни школьных зимних каникул заливали ледяные горки, придумывали веселые аттракционы, ставили расписные теремки, устраивали катание на санном поезде.

В том же 1974 году здесь впервые установили уникальную движущуюся елку.

Постамент с лесной красавицей был диаметром в шесть метров, сделан он был из металлических швеллеров, покрытых сверху листовым железом. Вес постамента составлял шесть с половиной тонн. Внутри был установлен редуктор, с помощью которого елка совершала 1,2 оборота в минуту.



Ёлка на площади Ленина, конец 90-х.

Ствол елки представлял собой металлическую трубу, на которую наваривались патрубки, и в них непосредственно крепились зеленые лапники елей. С помощью реле елка оживала — вспыхивали все четыре с половиной тысячи огней.

Составная елка в парке была повыше той, что устанавливали в Пионерском сквере, — двадцать метров в высоту. А сделана она была по образцу елки в Новомосковске, где составную конструкцию начали делать раньше, чем в Туле. Не целиком дерево, а металлическую основу, для которой выборочно рубили елочные ветви. Елка получалась более пушистой, чем настоящая, да и мороки с ее установкой куда меньше. Была она настоящей гордостью города Новомосковска, и по праву. Всегда приятно в чем-то «уделать» областной центр. А елки эти действительно сравнивали.

— Интерес у ребят к елке огромный, — с гордостью констатировал директор тульского Центрального парка Юрий Попов. — В этом году у нас рекорд­ное количество посетителей. Многие часами стоят и смотрят, как мигают огни, как работает мотор.



Новогодняя ёлка в парке 1974 года. Дед Мороз — Валерий Жуков, Снегурочка — Елена Мельникова. Фото: газета «Коммунар».

Сделана была та елка на тульском ремонтно-механическом заводе № 4. Эскизы механической и электрической части, монтаж электрооборудования выполнили работники проектных институтов «Тульскгражданпроект», ВНИПИМ, а также ЦЛЭМ «Тулэнерго». Принимали участие в установке елки и другие организации Привокзального района Тулы. Вот так в то время умели решать вопросы с новогодним отдыхом. А то нам до сих пор рассказывают, что все только и делали, что занимались насильственной идеологической пропагандой.



Ёлка в Центральном парке. Зима 1978–1979 гг. Фото из коллекции Владимира Щербакова.

Новогодние елки Тулы

Дедом Морозом на той парковой елке был актер Тульского драматического театра, сейчас заслуженный артист России Валерий Жуков.

— Что запомнилось с того времени — это холод, — делится воспоминаниями Валерий Михайлович. — Паузы между выходами на сцену мы пережидали в соседнем помещении, и помню, что было холодно. Потом выходили со Снегурочкой на эстраду и общались с детишками. Кто-то из них поднимался к нам на сцену, читал стишки и получал подарок из мешка Деда Мороза.

Но вообще, рассказывает Валерий Михайлович, больше запомнился другой период работы на новогодних праздниках.

— Мне предложили быть Дедом Морозом во Дворце культуры профсоюзов. Если на эстраде в парке я был каноническим Дедом Морозом, который говорил басом: «Здравствуйте, детишки!», то во Дворце культуры профсоюзов я был совсем другим. Я плясал вместе с детьми, вместе со Снегурочкой. Снегурочкой была Лена Мельникова, которая посещала студию актера драмы Олега Есауленко. Она тогда училась в девятом или десятом классе. Потом Лена поступила в Щукинское училище, и сейчас она актриса Вахтанговского театра. Мне запомнилось, что я был очень живым таким Дедом Морозом, слишком озорным и слишком непривычным. Этим самым я, наверное, себе халтуру и испортил. На следующий год меня уже не пригласили.



Ёлка «Тульская фантазия» у ДК оружейников. Фото В. Шербакова.

В семидесятые годы праздник с каждым годом приобретал все больший размах. В 1980 году Тульское бюро путешествий и экскурсий предложило абсолютную новинку — автобусную экскурсию для дошкольников и младших школьников «Новогодние елки Тулы». Стоимость экскурсии на группу в 30 человек составляла 22 рубля. Забавно, что ровно столько — 22 рубля — был штраф за срубленную незаконно браконьером елку со стволом диаметром до двенадцати сантиметров.



В шестидесятые годы ёлку устанавливали на Южной площади, будущей площади Победы.

Фото из коллекции В. Щербакова.

Елок в то время в городе устанавливалось немало. Самые высокие — в фойе ДК профсоюзов, в сквере возле театра им. Горького, в кремлевском садике, во Дворце пионеров. Также свои елки устанавливали во дворцах и домах культуры, в клубах, дет­ских учреждениях, кинотеатрах, парках, школах. В клубах и школах проходили свои детские программы, новогодние огоньки, в кинотеатрах — утренники с любимыми сказками и приключенческими фильмами.

Новое место для главной городской елки нашлось на площади у Центрального стадиона им. 50-летия Ленинского комсомола, нынешнего «Арсенала», — в том месте, где сейчас автостоянка. Именно у этой самой большой елки города заканчивалась та самая ознакомительная экскурсия для детей по новогодней Туле.

Человек, придумавший елку

Первая светомузыкальная елка появилась в Туле 30 декабря 1984 года. Ее поставили на пятачке между ТЮЗом и ДК оружейников. Подарили эту красавицу своим землякам работники предприятия «Тулагорсвет». Назвали соответствующе — «Тульская фантазия». Фантазия — потому что все для этой елки придумывали и разрабатывали сами.

На первой светомузыкальной елке горело восемь тысяч ламп и было 11 программ. Для сравнения: в том же 1984 году новомосковцы свою гордость тоже улучшили. Украсили гирляндами в 25 тысяч лампочек, которые работали по принципу цветомузыки; а цветомузыка в то время была культовым понятием. Если лампочки горят, как в любимом фильме «Экипаж», — это круто. Огни на новомосковской елке загорались по 26 программам, каждая из которых длилась пятнадцать секунд.



Ёлка на центральном кругу парка. 1970- гг. Фото из коллекции В. Щербакова.

Только через два года главная елка преодолела идеологическое сопротивление и переехала на площадь Ленина перед «белым домом». Рассказывали, что первый секретарь обкома партии Юрий Литвинцев страшно не хотел пускать светомузыкальную елку на главную площадь города. Вероятно, ему казалось это слишком легкомысленной идеей. И все-таки вынужден был уступить даже он, ибо Новый год — вне политики.

30 декабря 1985 года новая елка воссияла на площади Ленина. Была она по-настоящему революционной.

Это чудо украшало уже двенадцать с половиной тысяч ламп, 60 поясов, 16 винтовых гирлянд и 18 вертикальных, кольца большие и малые, шарики-фонарики, разные звери-игрушки. Но главное в ней было — игра света и музыки. На главной тульской елке работало уже не семь, а 29 программ иллюминации. Полный цикл каждой из них тоже стал длиннее — 12 минут 50 секунд. Полный оборот вокруг своей оси елка делала за 75 секунд. Все на ней в это время горело и сверкало на фоне сотен снежинок и мерцающих свечек. Красота просто завораживающая!

Новинки, введенные работниками «Тулагорсвета», — упорядоченная цветомузыка, мерцающий снежный фон, бегущая, мигающая световая волна. Позади елки установили огромные диковинные часы. Также во время работы загоралось огромное приветствие: «С Новым, 1986 годом!».



Встреча Нового года во Дворце культуры металлургов. Ёлки в то время находили под потолок. Фото: газета «Коммунар»

Конструкция потребовала очень серьезного подхода. В основании установили электродвигатель с лебедкой, пульты управления, приборы контроля. Делали по традиции всем миром. Помогали завод «Арсенал», оружейный завод. Самое трудное — монтаж поясов — вели в стационарной мастерской, то есть в тепле. В целом же весь процесс монтажа и наладки занял не одну неделю. Сработали надежно. Правда, в один Новый год за два дня до праздника нижняя часть каркаса спустилась — крепления не выдержали, но устранили аварию быстро.

Самая главная миссия выпала работникам совхоза «Декоративные культуры». Елку в тот год делали по новому принципу. Решили, что лапник, который вставляется в металлические трубы, слишком неудобен для многочисленных электрогирлянд. Поэтому в тот год от веток отказались совсем и просто сшили для новой, усовершенствованной елки специальную сетку — зеленый наряд.

Работала елка каждый день с 17 до 22 часов, а в новогоднюю ночь — до шести утра.

Человек, придумавший эту елку, — директор Тулагорсвета, заслуженный энергетик РСФСР Петр Яковлевич Богданов. За этот праздничный подарок горожанам его выдвигали на соискание премии Тульского комсомола, но Петр Яковлевич отказался от этой награды.



Пётр Яковлевич Богданов — человек, придумавший главную ёлку Тулы. Фото Е. Адаева.

Вообще же, это был по-настоящему легендарный человек. Участник войны, защитник Тулы, Ленинграда. Кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Славы III степени, «Знака Почета». Работал в Челябинске-40, где создали первую в мире водородную бомбу. Правда, рассказывал, работали, не зная, что делаем. Но понимали, что трудимся на повышение обороно­способности Родины. Почетный житель Тулы Петр Яковлевич Богданов умер 18 ноября 2008 года. Сейчас на доме № 37 по ул. Демидовской в Заречье в память о нем установлена мемориальная доска.

Высота нынешней елки, которая теперь устанавливается на главной площади города, — 32 метра. На ней работает 60 режимов подсветки, которые сменяют друг друга каждые 15 минут, причем каждый год закладываются разные программы. Украшают ее 70 световых гирлянд и 1500 новогодних игрушек. Вокруг установлен 3D- забор с подсветкой.