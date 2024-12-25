Екатерина Толстая о «Войне и мире», Кентавре II и катке в своем доме

Фото Дмитрия Дзюбина и из архива Екатерины Толстой.

— Екатерина Александровна, по традиции в конце года мы с вами подводим итоги. Что из мероприятий, встреч, или кто из людей в уходящем 2024 вас больше всего порадовали, вдохновили, запомнились?

— Год был сложный, но все же в нем было много интересных, радостных моментов. Мы снова подарили людям театральный фестиваль «Толстой», который не обманул ожиданий и порадовал как постоянных, так и новых зрителей. Его посетили более 12 тысяч человек. В этом году у нас очень хорошо прошел историко-литературный фестиваль «Война и Мир» в Никольском-Вяземском. Это было незабываемо. Мы соединили казалось бы несоединяемые вещи: реконструкцию войны 1812 года и сцены из балета «Война и мир» современного композитора Вячеслава Овчинникова.

Пригласили военно-исторические клубы, которые участвуют в реконструкции на Бородинском поле. Кавалеристы, всадники, спецэффекты, пушки… Ну, а балет — образец классического восприятия сочинения Толстого. Это было невероятно красиво. Нежные сцены из балета дополнялись динамичными военными эпизодами. Зрителей было более тысячи человек. Большинство из Орловской области, часть из Чернского и Плавского районов Тульской области. Фестиваль вошел в список самых ярких и запоминающихся фестивалей по версии Министерства культуры РФ.

И, конечно, вспомним один из наших любимых фестивалей — в Крапивне, который сочетает в себе и народную культуру, и современность. Ещё в этом году ярко прозвучал фестиваль «Охота как искусство». Много было участников, красивый парад охотничьих собак, элегантные лошади… Во время этого фестиваля Ясная Поляна зажила исконно усадебной жизнью.

— Знаем, что в этом году в конюшне Ясной Поляны появились новые лошади…

— Да. В начале 2000 годов мы хотели, чтобы у нас в усадьбе развивалось конно-спортивное направление. Мы покупали ахалтекинцев, английских скаковых лошадей, сотрудники участвовали в соревнованиях. Сейчас вектор сменился. У посетителей растет интерес к конным экскурсиям и прогулкам, к самой конюшне. В последние два года у нас появились новые лошади — четыре тяжеловоза, спокойных и дружелюбных. Невероятные красавицы! Форель, Британия, Утеха и Кукла. Так вот Кукла в апреле подарила нам жеребенка, у нас в Ясной более десяти лет такого не было. Назвали малыша Кентавр II.

В нашей конюшне уже был конь, которого звали Кентавр, в этом году он умер — прожил 36 лет. У этого коня была невероятная судьба. Его привезли на мясокомбинат… Но Кентавр был свободолюбивый и очень умный конь, он оттуда сбежал и прибежал в усадьбу. Наши сотрудники его спасли. 36 лет благодарной жизни…

— Фестиваль «Толстой» в 2025 году — раскройте секреты, что станет главной темой?

— В предыдущие годы на фестивалях мы показали спектакли по трем главным сочинениям Льва Николаевича — роману-эпопее «Война и мир», романам «Анна Каренина» и «Воскресение». В наступающем году хотим расширить жанровое разнообразие, показать больше музыкальных проектов, пластического искусства… Все секреты пока раскрывать не будем. Сейчас нужно перейти к менее известным, но не менее интересным произведениям Льва Николаевича. Следующий год — это 170 лет со дня публикации «Севастопольских рассказов».

Севастопольцы покажут у нас выставку «Военные корреспонденты России».

Обязательно будет и главное событие, вокруг которого все закрутится. Мы надеемся, что в преддверии 200-летия со дня рождения Толстого театры подготовят новые спектакли по произведениям Льва Николаевича и их премьеры состоятся на сцене фестиваля «Толстой». Это то, к чему мы стремимся.

— Какие новые проекты ждут гостей Ясной Поляны в 2025 году?

— 2025 год важен для всей нашей страны — мы будем отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. У нас будет два больших ярких выставочных проекта. Первый будет называться «За Ясную Поляну! За Льва Толстого! Смерть фашистам!», он откроется в Доме Волконского.

Второй проект будет совместным с Томским государственным университетом, именно в Томск во время войны были эвакуированы экспонаты музея. Мы расскажем, как эти предметы пережили эвакуацию, сколько было сложностей в этом путешествии. Выставка будет называться «Совершенно безопасное место. 1941». Будет много интересных фактов и житейских случаев, историй любви.

В следующем году при содействии яснополянского музея начнется сотрудничество между Крапивенской школой и школой из сербского городка Бачки Брестовац. 18 января 2025 года — 80 лет со дня гибели Ивана Алимкина — крапивенца, прошедшего всю войну, защищавшего Югославию и погибшего в этой стране в 1945 году. В этот день пройдет телемост между школами. Это будет первое мероприятие большого международного проекта.

— Екатерина Александровна, а что с посещаемостью в 2024 году?

— В этом году мы снова побили рекорд посещаемости. Нам казалось, что больше уже невозможно. Но… все возможно. На сегодняшней день посетителей более 315 тысяч человек! Для сравнения: до пандемии эта цифра была 187 тысяч. Здесь играет роль и развитие внутреннего туризма, и наше стремление придумывать новые формы работы. Хотим, чтобы не только Дом Толстого был популярен у посетителей, но и другие уголки Ясной Поляны, которые так любил Лев Толстой. Развиваем конные и пешеходные экскурсии, квесты для детей и взрослых. Мне кажется, что взрослые даже более азартно принимают участие в поисках зеленой палочки, чем дети.

— В Ясной Поляне очень часто выступают студенты со своими спектаклями? Почему это место стало одной из площадок для экспериментов молодежи? С какими театральными вузами сотрудничаете?

— Ясная Поляна при Льве Толстом была центром притяжения: сюда приезжали не только именитые, но и начинающие художники, писатели, актеры. В яснополянском доме проводились домашние спектакли, в них участвовали члены семьи писателя и гости. И почти ежедневно здесь звучала музыка. Мы стремимся к тому, чтобы и сегодня Ясная Поляна оставалась центром притяжения. Музей продолжает традицию внимательного общения с теми, кто приезжает сюда, особенно если это молодые люди, которые через творчество создают новые смыслы.



«Моей душе покоя нет» (ВГИК).

Мы сотрудничает с ведущими театральными вузами России, особенные отношения связывают музей и Театральную школу Константина Райкина — давним партнером музея. В июле этого года состоялась творческая экспедиция студентов Актерского факультета ВШСИ по сбору вербатима, героями которого станут сотрудники музея. Вербатим — это документальный театр, максимальное перевоплощение, почти превращение в другого человека. Надеемся, что в следующем году мы увидим этот вербатим на яснополянской сцене.



«Дом с мезонином» и другие рассказы» (ГИТИС).

Студенты ВШСИ показали в Ясной Поляне в этом году спектакли «Два медведя» и вербатим «2022. Разговоры». Причем в последнем были заняты студенты актерского факультета Высшей школы сценических искусств, а вот в спектакле «Два медведя» по одноактной комедии А. П. Чехова зрители увидели выпускников и студентов ВШСИ, а также молодых артистов театра «Сатирикон», которые будучи студентами приезжали в Ясную Поляну. На яснополянской сцене свои спектакли в этом году показали также студенты ВГИКа, ГИТИСа, Института культуры и искусств МГПУ.

— В этом году Владимир Толстой назначен генеральным директором Государственного музея Л. Н. Толстого. Теперь в семье два директора музея. Насколько эта должность повлияла на вашу семью? Стали ли видеться чаще? Есть ли какие-то совместные проекты?

— Видеться чаще, к сожалению, мы не стали — только по выходным. То, что Владимир Ильич стал директором московского музея Толстого, это огромная радость, победа и возможность. Теперь мы вместе работаем над подготовкой к юбилею — к 200-летию со дня рождения Льва Николаевича Толстого, которое состоится в 2028 году. Это огромная помощь и мне, и всем толстовским музеям. В 1994 году Владимир Ильич начал работать в Ясной Поляне, он относился к музею как к родному месту, месту силы семьи.

У него незамыленный взгляд на музеи, он видит вещи, которые делаются или делались формально. Сейчас в московский музей пришла новая сила, новая энергетика, там новый взгляд.

Государственный музей Толстого в Москве состоит из четырех объектов: мемориальный дом в Хамовниках, музей на Пречистенке, особняк на Пятницкой и Павильон 61 на ВДНХ, где работает выставка «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы». Огромная радость — в конце декабря откроется после реставрации дом Льва Толстого в Хамовниках. Здесь семья Толстых проводила время зимой. В то время Хамовники не были центром Москвы, этот дом и сад напоминали Льву Николаевичу любимую Ясную Поляну. Это городская усадьба, в которой все пронизано толстовским духом.

— Какие новогодние традиции есть в вашей семье?

— Наша главная традиция — заливать каток. Во дворе мы ставим елку, наряжаем ее, подсвечиваем, украшаем территорию и наш деревенский дом превращается в сказочный. Все приходят и ахают: «Как же красиво!» Я верю — чем красивее украсить дом, тем вернее в него придет чудо, появится Дедушка Мороз и всех порадует. Одна моя невестка — жена старшего сына, мастер спорта по фигурному катанию. Она дает нам мастер-классы.

А все мужчины очень любят играть в хоккей. Одна из любимых настольных игр — «Шляпа». Каждый игрок пишет по 10 слов на бумажках, мы их сворачиваем и закидываем в шляпу. Игроки делятся на пары, один вытаскивает бумажку и объясняет другому, что там написано, не называя слова. Его партнер — угадывает. Выигрывает та пара, которая угадает больше всего слов.

Есть еще одна любимая игра — карточная — винт. Она описана во многих произведениях Толстого. Это была его любимая игра.

Когда собираемся большой семьей, с удовольствием играем в винт. К сожалению, в настоящее время, эта игра практически утеряна, но в нашей семье правила игры и записи партий продолжают передаваться из поколения в поколение. Вот такие игры пользуются у нас огромной популярностью.

— Екатерина Александровна, кем вы видите себя через десять лет?

— Ну не пенсионером точно (смеется). Хотелось бы продолжить работу в музее. Хотелось бы достойно подготовить юбилей Льва Николаевича, создать заделы на будущее развитие музея. Я не вижу свою жизнь без Ясной Поляны, себя вижу только здесь. И, конечно же, хочу стать бабушкой.

— Ваше пожелание всем читателям на 2025 год.

— Хочется пожелать всем, чтобы люди верили в чудо, и чтобы в жизни каждого человека это чудо случилось. Чтобы исполнились мечты. Чтобы рядом были близкие, верные и надежные люди. Друзья. И чтобы люди любили друг друга. Как говорил Лев Толстой: «Надо жить! Надо любить! Надо верить!»

