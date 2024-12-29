Звездный калейдоскоп в новогоднюю ночь: с каким телеканалом встретить праздник?

Фото ИА «Столица», телеканалов НТВ и ТНТ.

Ярких шоу будет много, вам остается только выбрать!

Новогодняя ночь на Первом канале 16+

«30 лет вместе!» — так назвал свою новогоднюю программу Первый канал. Наступающий 2025 год для Первого канала — юбилейный. Запись праздничных номеров для юбилейного новогоднего эфира Первого канала устроили в одном из павильонов киноконцерна «Мосфильм».



Легенды российского телевидения Анна Шатилова и Леонид Якубович поздравят с Новым годом зрителей Первого канала.

На сцене появятся все ведущие Первого канала. Телезрителей поздравят Леонид Якубович, Анна Шатилова, Яна Чурикова, Светлана Зейналова, Дмитрий Хрусталев, Максим Аверин, Лариса Гузеева, Юлия Барановская, Александр Гордон, Александр Олешко, Дмитрий Борисов, Арина Шарапова, Екатерина Стриженова, Елена Малышева и многие другие.



Николай Расторгуев, Григорий Лепс и SHAMAN.

Телезрителей поздравят военные корреспонденты и участники СВО. Никого не ставят равнодушными Григорий Лепс, SHAMAN и Николай Расторгуев. Они исполнят песни «С чего начинается Родина» и «Мы за ценой не постоим» Булата Окуджавы.

На сцену выйдут также Полина Гагарина, Дима Билан, Татьяна Куртукова, Сергей Жуков, Мари Краймбрери, Аким Апачев, Женя Трофимов и многие-многие другие артисты.

Сергей Жуков в новогоднюю ночь на Первом канале появится с песней «Студент 2024». Задумка заключалась в том, что во время музыкального номера Сергей становится режиссером и снимает клип в разных эпохах. Было решено задей­ствовать операторский кран в стиле ретро!



Сергей Жуков примерит роль режиссера в новогодней ночи на Первом канале.

Хит Димы Билана и Мари Краймбрери It’s my life звучал во многих музыкальных хит-парадах. Услышат эту песню и телезрители Первого канала. Для номера артистов было придумано использовать специальные лестницы, которые везли из Санкт-Петербурга. На сцене одновременно их находилось сразу семь штук. Вес самой большой был 500 килограммов! Такую махину выдержит не каждая сцена. Тем более что для этого номера в декорациях использовался стеклянный пол.

Это далеко не все интересные номера и сюрпризы, которые ждут телезрителей Первого канала. Эфир обещает быть душевным и креативным.

«Новогодний Голубой огонек»

на телеканале «Россия» 16+



На этот теплый свет прилетят наши самые любимые добрые знакомые — певцы и музыканты, актеры и актрисы, а также телеведущие, которые практически стали для нас родными и близкими.



Юрий Стоянов на съемках новогоднего эфира (канал «Россия»).

В «огоньке» примут участие Александра Пахмутова, Юрий Антонов, Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Максим Аверин, Сергей Лазарев, Дима Билан, SHAMAN, Люся Чеботина, Стас Михайлов, Зара, Игорь Крутой, Лев Лещенко, Лариса Долина, Пелагея, Валерий Сюткин, Ани Лорак, группа «Любэ», Владимир Пресняков, Екатерина Гусева, Александр Олешко, Нонна Гришаева, «Сябры», звездочка Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» Камила Степанова и многие другие.



Сергей Лазарев снялся для «Новогоднего огонька» вместе с сыном Никитой и дочкой Аней.

Зрителей ждут яркие сольные и дуэтные номера. Например, Максим Аверин и Екатерина Гусева перевоплотятся в героев телефильма «Двенадцать стульев» и исполнят нестареющую классику «Где среди пампасов…». Под «Песенку о хорошем настроении» Елена Воробей выскочит к зрителям из огромного телевизора и из скромницы в малиновом пиджаке превратится в диву с дерзкими кудрями. А Сергей Лазарев прямо на сцене вместе с сыном Никитой и дочкой Аней «слепит» новогодних снеговиков.



Сосо Павлиашвили, Стас Пьеха и Гоша Куценко.

Или вот еще один яркий номер: Гоша Куценко, Стас Пьеха и Сосо Павлиашвили в форме пилотов исполнят популярную композицию «Первым делом — самолеты». Этим артистам многие подпоют по ту сторону телевизионных экранов в новогоднюю ночь.

«Новогодняя Маска» на НТВ

30 и 31 декабря, до и после боя курантов, НТВ покажет специальные новогодние выпуски проектов «Маска» (12+), «Звезды» (16+) и «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+), а также новогоднюю комедию «Папаши» (16+) с главными героями франшиз НТВ и многое другое.



Денис Дорохов.

30 декабря «Звезды» бросят вызов Денису Дорохову! Актер и юморист победил в первом сезоне юмористического шоу НТВ и VK Видео, но не все согласились с решением судей. Поэтому было принято решение устроить реванш!

В специальном выпуске шоу, который получил название «Звезды. Новогодний кубок», примут участие Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Лера Кудрявцева, Алексей Чумаков, Александр Ревва, Азамат Мусагалиев, Мигель, Джиган, Марина Федункив и Денис Дорохов, который попытается отстоять звание самой смешной звезды России.



Гарик Харламов.

В кресле звездных судей — Сергей Жуков, Гарик Харламов, Тимати, Артемий Лебедев и Валя Карнавал, а за микрофоном — Азамат Мусагалиев.

31 декабря главные герои франшиз НТВ — Кулыгин из «Скорой помощи», Балабин из «Балабола», Соболев из «Тверской», Прошкин из «Бима» и Сотников из «Лихача» — соберутся вместе благодаря письму 11-летнего Пашки из детского дома.

Каждый из них получил от него послание, в котором сказано, что именно он его отец. Гоша Куценко, Иван Колесников, Никита Панфилов, Константин Юшкевич и Максим Важов — в новогодней комедии «Папаши».





В канун Нового года НТВ традиционно покажет специальный выпуск главного шоу страны «Маска».

Бессменный ведущий шоу Вячеслав Макаров и любимые члены жюри — Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко — будут разгадывать самую охраняемую тайну российского телевидения и искать ответ на главный вопрос последних лет: «Кто скрывается под маской?»

Зрителей ждут выступления участников юбилейного сезона, героев прошлых сезонов и абсолютно новых Масок, которые будут разработаны специально для новогоднего спецвыпуска и которые под бой курантов раскроют тайну своей личности.





В первые часы нового года в эфир выйдет специальный выпуск «Квартирника НТВ у Маргулиса» — «Опять 25». Евгений Маргулис соберет у себя музыкантов и друзей, чтобы вместе отпраздновать Новый год. Так, среди сюрпризов в эту ночь: дуэт народного артиста России Дмитрия Маликова с рок-группой The Hatters, выступление Евгения Маргулиса с Ларисой Долиной, Александром Шоуа, Дмитрием Хмелевым, Александром Дитковским и Борисом Плотниковым, номер Юлии Пересильд с группой «Мандрагора» и многие другие музыкальные коллаборации.

«Небриллиантовая рука» на ТНТ 16+

31 декабря на ТНТ состоится премьера грандиозного новогоднего музыкального телефильма «Небриллиантовая рука». В съемках приняли участие крупнейшие звезды российского шоу-бизнеса.

Действие «Небриллиантовой руки» развернется в вымышленном советском времени в наши дни. Семен Семенович Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину — старый Дубай. Здесь Семену Семеновичу контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а с куда более ценными предметами — новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими товарами.



Контрабандисты Геша и Лелик по заданию Шефа будут пытаться снять гипс с Горбункова, а сам главный герой из скромного экономиста превратится в спец­агента.



Горбункова сыграет Тимур Батрутдинов, а Гешу и Лелика — Алексей Воробьев и Максим Лагашкин. Регина Тодоренко на экране воплотит образ коварной соблазнительницы и исполнит песню «Помоги мне» на мотив «бондовской» композиции Skyfall, Никита Кологривый — суперагента 006.

Дима Билан предстанет в роли модельера Ива Сен Билана.