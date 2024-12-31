3 января в Ледовом дворце покажут спектакль-сказку «Алиса в Стране чудес».



Удивительный спектакль для всей семьи, учащий простым, но необходимым ценностям, напоминая, как прекрасно не забывать о своем детстве, уметь мечтать и фантазировать, а, главное, верить в себя!



Всеми любимый сюжет с элементами современной трактовки в сочетании с новейшими технологиями приятно удивят зрителя и вызовут у него самые яркие и положительные эмоции.



Спектакль произведет впечатление на всех зрителей без исключения и заслуживает внимания, как детей, так и взрослых.



Стоимость: от 800 руб.