Алиса в Стране чудес
3 января в Ледовом дворце покажут спектакль-сказку «Алиса в Стране чудес».
Удивительный спектакль для всей семьи, учащий простым, но необходимым ценностям, напоминая, как прекрасно не забывать о своем детстве, уметь мечтать и фантазировать, а, главное, верить в себя!
Всеми любимый сюжет с элементами современной трактовки в сочетании с новейшими технологиями приятно удивят зрителя и вызовут у него самые яркие и положительные эмоции.
Спектакль произведет впечатление на всех зрителей без исключения и заслуживает внимания, как детей, так и взрослых.
Стоимость: от 800 руб.
Где и когда?
3 января 2025, пятница
12:00
3 января 2025, пятница
15:00
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