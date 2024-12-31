  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Детям
  4. Алиса в Стране чудес – Детская афиша Тулы - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Алиса в Стране чудес

Алиса в Стране чудес

3 января в Ледовом дворце покажут спектакль-сказку «Алиса в Стране чудес».

Удивительный спектакль для всей семьи, учащий простым, но необходимым ценностям, напоминая, как прекрасно не забывать о своем детстве, уметь мечтать и фантазировать, а, главное, верить в себя!

Всеми любимый сюжет с элементами современной трактовки в сочетании с новейшими технологиями приятно удивят зрителя и вызовут у него самые яркие и положительные эмоции.

Спектакль произведет впечатление на всех зрителей без исключения и заслуживает внимания, как детей, так и взрослых. 

Стоимость: от 800 руб.

Где и когда?
Ледовый дворец
3 января 2025, пятница
12:00
 В календарь
 В календарь
3 января 2025, пятница
15:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Последний ронин
26 декабря - 8 января 2024
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Финист. Первый богатырь
29 декабря - 15 января 2024
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Елки-11
11 декабря - 14 января 2024
Люксор Тула
Великолепная пятерка
28 декабря - 6 января 2023
Майский
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 11 января 2024
Майский
Синистер. Новые души
25 декабря - 8 января 2024
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.