Быть лучше: История Робби Уильямса
Премьера:
26.12.2024
Режиссер:
Майкл Грейси
Актеры:
Деймон Херриман, Элисон Стедман, Кейт Малвани, Стив Пембертон, Энтони Хейс, Джонно Дэвис, Робби Уилльямс, Рашель Банно, Карина Банно, Том Бадж, Мойя Аллен, Бен Холл, Пьер Бергман
Жанр:
Биография, Драматический, Мюзикл
Продолжительноcть:
133 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Чем больше слава, тем невероятнее к ней путь. С самого детства Робби Уильямс чувствовал себя немного... диким. Стремясь доказать своему отцу, чего он стоит, Робби решает рискнуть всем и начать музыкальную карьеру. Однако ни роскошная жизнь миллионера, ни стадионы поклонников не меняют то, как он себя видит. Теперь ему предстоит ответить на главный вопрос: что значит быть человеком, когда для всего мира ты суперзвезда? И сделает он это в как всегда умопомрачительной манере.
Сегодня
|
13:25
|Алмаз Синема
|
18:30
|Алмаз Синема
|
20:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
13:25
|Алмаз Синема
|
18:30
|Алмаз Синема
|
20:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 декабря, суббота
|
13:25
|Алмаз Синема
|
18:30
|Алмаз Синема
|
20:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 декабря, воскресенье
|
13:20
|Алмаз Синема
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Алмаз Синема
|
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 декабря, понедельник
|
13:40
|Алмаз Синема
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
31 декабря, вторник
|
17:40
|Алмаз Синема
28 декабря, суббота
|Алмаз Синема
|
13:25
18:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
29 декабря, воскресенье
|Алмаз Синема
|
13:20
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
00:10
30 декабря, понедельник
|Алмаз Синема
|
13:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
31 декабря, вторник
|Алмаз Синема
|
17:40
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