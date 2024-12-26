Быть лучше: История Робби Уильямса

Премьера: 26.12.2024

Режиссер: Майкл Грейси

Актеры: Деймон Херриман, Элисон Стедман, Кейт Малвани, Стив Пембертон, Энтони Хейс, Джонно Дэвис, Робби Уилльямс, Рашель Банно, Карина Банно, Том Бадж, Мойя Аллен, Бен Холл, Пьер Бергман

Жанр: Биография, Драматический, Мюзикл

Продолжительноcть: 133 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Чем больше слава, тем невероятнее к ней путь. С самого детства Робби Уильямс чувствовал себя немного... диким. Стремясь доказать своему отцу, чего он стоит, Робби решает рискнуть всем и начать музыкальную карьеру. Однако ни роскошная жизнь миллионера, ни стадионы поклонников не меняют то, как он себя видит. Теперь ему предстоит ответить на главный вопрос: что значит быть человеком, когда для всего мира ты суперзвезда? И сделает он это в как всегда умопомрачительной манере.