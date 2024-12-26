  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Быть лучше: История Робби Уильямса - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Быть лучше: История Робби Уильямса

Быть лучше: История Робби Уильямса

Премьера:
26.12.2024
 
Режиссер:
Майкл Грейси
  
Актеры:
Деймон Херриман, Элисон Стедман, Кейт Малвани, Стив Пембертон, Энтони Хейс, Джонно Дэвис, Робби Уилльямс, Рашель Банно, Карина Банно, Том Бадж, Мойя Аллен, Бен Холл, Пьер Бергман
  
Жанр:
Биография, Драматический, Мюзикл
  
Продолжительноcть:
133 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Чем больше слава, тем невероятнее к ней путь. С самого детства Робби Уильямс чувствовал себя немного... диким. Стремясь доказать своему отцу, чего он стоит, Робби решает рискнуть всем и начать музыкальную карьеру. Однако ни роскошная жизнь миллионера, ни стадионы поклонников не меняют то, как он себя видит. Теперь ему предстоит ответить на главный вопрос: что значит быть человеком, когда для всего мира ты суперзвезда? И сделает он это в как всегда умопомрачительной манере.

0
Касса
Мой любимый чемпион
27 июня - 6 января
Майский
Финист. Первый богатырь
29 декабря - 8 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Последний ронин
26 - 31 декабря
Люксор Тула
Звезды в Сибири
5 - 29 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Елки-11
11 декабря - 8 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Быть лучше: История Робби Уильямса
26 - 31 декабря
Алмаз Синема
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.