«Горжусь, что Тульский край, его замечательные жители стали частью моей судьбы»: Алексей Дюмин обратился к тулякам

«Уважаемые жители Тульской области, дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством!
Уходящий год был непростым, но мы вместе преодолевали трудности, работали на благо нашей России, двигались вперед. Тульская область, как и всегда, вносила в это общее дело большой и важный вклад.
Горжусь, что Тульский край, его замечательные жители стали частью моей судьбы. Желаю ему дальнейшего развития и процветания.
Здоровья, благополучия и счастья в Новом году!
Помощник Президента Российской Федерации Алексей Дюмин».