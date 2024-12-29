  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Горжусь, что Тульский край, его замечательные жители стали частью моей судьбы»: Алексей Дюмин обратился к тулякам - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Горжусь, что Тульский край, его замечательные жители стали частью моей судьбы»: Алексей Дюмин обратился к тулякам

«Горжусь, что Тульский край, его замечательные жители стали частью моей судьбы»: Алексей Дюмин обратился к тулякам

Помощник Президента РФ поздравил жителей Тулы и области с наступающими Новым годом и Рождеством.

«Уважаемые жители Тульской области, дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством!

Уходящий год был непростым, но мы вместе преодолевали трудности, работали на благо нашей России, двигались вперед. Тульская область, как и всегда, вносила в это общее дело большой и важный вклад.
Горжусь, что Тульский край, его замечательные жители стали частью моей судьбы. Желаю ему дальнейшего развития и процветания. 

Здоровья, благополучия и счастья в Новом году!

Помощник Президента Российской Федерации Алексей Дюмин».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:48 +1
Другие статьи по темам
Событие
поздравление
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На Дмитрия Ульянова сгорела мусорная камера многоэтажки, а в Медвенке - баня
На Дмитрия Ульянова сгорела мусорная камера многоэтажки, а в Медвенке - баня
В Туле на Металлистов открылся фестиваль «Креативная ёлка – 2025»
В Туле на Металлистов открылся фестиваль «Креативная ёлка – 2025»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.