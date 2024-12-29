«Горжусь, что Тульский край, его замечательные жители стали частью моей судьбы»: Алексей Дюмин обратился к тулякам

Помощник Президента РФ поздравил жителей Тулы и области с наступающими Новым годом и Рождеством.

«Уважаемые жители Тульской области, дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством!

Уходящий год был непростым, но мы вместе преодолевали трудности, работали на благо нашей России, двигались вперед. Тульская область, как и всегда, вносила в это общее дело большой и важный вклад.

Горжусь, что Тульский край, его замечательные жители стали частью моей судьбы. Желаю ему дальнейшего развития и процветания.

Здоровья, благополучия и счастья в Новом году!

Помощник Президента Российской Федерации Алексей Дюмин».