Новогодняя дискотека нулевых
3 января в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет большой концерт «Новогодняя дискотека нулевых».
Яркое шоу со звездами времени! Увлекательный, полный приятной музыкальной ностальгии полет в мир любимой музыки девяностых-нулевых годов и настоящий калейдоскоп самых дорогих сердцу песен, которые знает вся страна. Ностальгическое шоу, позволит зрителям окунуться во времена девяностых-нулевых. Главные хиты школьных танцполов, музыка нашей молодости!
Приходи и погружайся в ностальгическое шоу, под супер-хиты в исполнении любимых артистов:
- Иракли;
- «Фактор-2»;
- «Стрелки»;
- Demo;
- «Сливки»;
- Dинамит и другие.
Стоимость: от 2100 руб.
Где и когда?
3 января 2025, пятница
19:00
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