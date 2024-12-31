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Новогодняя дискотека нулевых

Новогодняя дискотека нулевых

3 января в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет большой концерт «Новогодняя дискотека нулевых».

Яркое шоу со звездами времени! Увлекательный, полный приятной музыкальной ностальгии полет в мир любимой музыки девяностых-нулевых годов и настоящий калейдоскоп самых дорогих сердцу песен, которые знает вся страна. Ностальгическое шоу, позволит зрителям окунуться во времена девяностых-нулевых. Главные хиты школьных танцполов, музыка нашей молодости!

Приходи и погружайся в ностальгическое шоу, под супер-хиты в исполнении любимых артистов:

  • Иракли;
  • «Фактор-2»;
  • «Стрелки»;
  • Demo;
  • «Сливки»;
  • Dинамит и другие.


Стоимость: от 2100 руб.

Где и когда?
Тула Арена
3 января 2025, пятница
19:00
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