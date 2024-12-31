3 января в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет большой концерт «Новогодняя дискотека нулевых».



Яркое шоу со звездами времени! Увлекательный, полный приятной музыкальной ностальгии полет в мир любимой музыки девяностых-нулевых годов и настоящий калейдоскоп самых дорогих сердцу песен, которые знает вся страна. Ностальгическое шоу, позволит зрителям окунуться во времена девяностых-нулевых. Главные хиты школьных танцполов, музыка нашей молодости!

Приходи и погружайся в ностальгическое шоу, под супер-хиты в исполнении любимых артистов:

Иракли;

«Фактор-2»;

«Стрелки»;

Demo;

«Сливки»;

Dинамит и другие.



Стоимость: от 2100 руб.