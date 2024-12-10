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  4. polnalyubvi - Концерты в Туле - Афиша - MySlo.ru
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polnalyubvi

4 января в «Октаве» в Музее станка выступит Polnalyubvi.

Творчество polnalyubvi — это искренность, душевность и мелодичность. Её песни нашли отклик у огромного числа слушателей благодаря трогательным текстам и теплой атмосфере, которую она создает на каждом концерте.

На новогоднем вы сможете услышать как старые хиты, так и новые композиции. Это будет не просто концерт, а теплая встреча, где каждый сможет ощутить уют, любовь и атмосферу праздника. Это выступление согреет даже в самый холодный зимний вечер.

Стоимость: от 1350 руб.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
4 января 2025, суббота
19:00
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