4 января в «Октаве» в Музее станка выступит Polnalyubvi.

Творчество polnalyubvi — это искренность, душевность и мелодичность. Её песни нашли отклик у огромного числа слушателей благодаря трогательным текстам и теплой атмосфере, которую она создает на каждом концерте.

На новогоднем вы сможете услышать как старые хиты, так и новые композиции. Это будет не просто концерт, а теплая встреча, где каждый сможет ощутить уют, любовь и атмосферу праздника. Это выступление согреет даже в самый холодный зимний вечер.



Стоимость: от 1350 руб.