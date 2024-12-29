Скорпионов ждут уютные каникулы рядом с любимым человеком, а Раков — стабильность в финансах

Овен (21.03−20.04): Пересмотрите список дел, которые на вас возложены, и отложите несрочную и необязательную работу. Займитесь творчеством в той форме, которая вам по душе. С самого начала недели вы ощутите заметный прилив сил и энтузиазма. Оценивайте себя открыто, не стесняйтесь заявить о своих намерениях или претензиях на более высокое положение. Планеты объединяют свои усилия, и для вас это означает рост популярности, успех в делах сердечных, благоприятные материальные перспективы. Не упускайте случая развлечься и завести новые интересные знакомства.

Про деньги. В последние дни года вам придется много и напряженно работать. Зато в конце недели вы сможете отдохнуть. И почти не экономить на поездках и развлечениях.

Про любовь. Вы можете оказаться не в лучшей компании на новый год. Может быть, стоит провести время вдвоем с любимым человеком, а не идти туда, где шумно и громко?

Про интим. Прогулка по городу перед сном позволит вам и вашему спутнику/спутнице жизни полюбоваться на звездное небо и заодно расслышать, что же именно вам шепчут небесные посланцы! Кроме того, подобный променад настроит вас на лирический лад и станет наилучшей прелюдией к акту любовной схватки!

Благоприятные дни: 1, 5; неблагоприятные: 30.

Телец (21.04−21.05): Приятные известия придут издалека. Можно вести переговоры и заключать сделки с зарубежными партнерами. Перемены в делах будут способствовать материальному росту. Неделя подходит для дальних поездок, путешествий. Но и оставаясь дома, вы получите много новых впечатлений. Только не ограничивайте круг общения, принимайте участие в самых разных мероприятиях. Увеличивается возможность установления перспективных деловых и личных отношений. Принимайте и делайте предложения. Все изменения в жизни сейчас — поворот к лучшему.

Про деньги. Неделя принесет финансовую стабильность, особенно ее вторая половина. Вы можете получить дорогой подарок под елку и не только от близких, но и от начальства.

Про любовь. Гармоничность в отношениях радует вас. Вы будете окружены нежностью и заботой со стороны любимого человека. Однако вы тоже будьте к нему внимательнее, а не воспринимайте как должное.

Про интим. Тельцы с удовольствием займутся оральным сексом, если не поступит других предложений. Проблема лишь в том, что ваш возлюбленный/возлюбленная может оказаться вне зоны досягаемости от вас — то ли в командировку отошлют, то ли на работе аврал, то ли будет засыпать раньше, чем добираться до кровати...

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 31.

Близнецы (22.05−21.06): Сейчас не все дела будут идти по плану. Зато есть возможность вернуться к тому, что раньше не удавалось. Работы не убавится, к тому же, могут появиться дополнительные идеи по переустройству дома. Старайтесь не делать несколько дел одновременно, во всем ориентируйтесь на качество, а не на количество. В пятницу вероятна важная встреча и разговор, которые изменят что-то в отношениях или планах на будущее. Если чувствуете, что в этом есть потребность, то вы можете и по своей инициативе обсудить то, что вас волнует.

Про деньги. В понедельник вы еще успеете провести удачные переговоры и заключить выгодную сделку. Ну, а потом можете спокойно отдохнуть. И ни в чем себе не отказывать. Ведь вы получите дополнительный доход, причем весьма солидный.

Про любовь. Похоже, вам не стоит брать инициативу в отношениях с любимым человеком в свои руки, доверьтесь ему, и все будет складываться на удивление гладко. И вы получите именно то, о чем мечтали.

Про интим. Близнецам необходима, как воздух, свобода от чего бы то ни было — и особенно от любых обязательств. В идеале, их сексуальными партнерами должны стать воздушные знаки, в частности, Близнецы, обладающие этой самой свободой в больших количествах. Вот только не каждый до конца сможет выдержать философию «никто никому ничего не должен» — и скорее всего, все равно начнет ревновать.

Благоприятные дни: 30, 3; неблагоприятные: 1.

Рак (22.06−22.07): У вас появляется шанс заняться тем, к чему вы давно стремились. Но лучше радость от своих поисков, забот и достижений разделить с кем-то из близких или коллег. У вас может появиться много незапланированных дел. К тому же, сейчас вы склонны ко всему относиться слишком эмоционально. В понедельник и вторник будет подходящая возможность обсудить с партнерами план действий на ближайшее время. Никаких препятствий для достижения взаимопонимания не будет.

Про деньги. Финансовое положение стабильно, это позволяет с уверенностью смотреть в завтрашний день, да и в новый год. В пятницу вероятны денежные поступления, которыми необходимо разумно распорядиться.

Про любовь. Позвольте себе маленький отдых, отметьте праздник весело. Вместе с любимым человеком устройте шумную вечеринку, позовите лучших друзей.

Про интим. У Раков не очень удачные с точки зрения любовной лирики дни — скорее, они хороши для прозы и выяснения отношений. Если вы с вашим партнером/партнершей на грани расставания, то постарайтесь сейчас решить все вопросы окончательно, чтобы избежать дальнейших ссор и взаимных обид и упреков.

Благоприятные дни: 30, 2; неблагоприятные: 5.

Лев (23.07−23.08): Пусть вас не беспокоит, что сейчас вы склонны уделять работе меньше времени, чем обычно. Спустя некоторое время ситуация изменится, а пока наслаждайтесь возможностями, которые дарит вам этот период. В понедельник и вторник постарайтесь наладить ход дел. Занимайтесь конкретными, практическими вопросами. Со среды события ускорят свой ход. Могут обостриться отношения с любимым человеком или другими значимыми людьми. Будьте откровенны, не бойтесь наделать ошибок. Перемены для вас благоприятны, и можно раз и навсегда решить какие-то вопросы.

Про деньги. Лучше на этой неделе не работать, все равно все будут заняты праздниками. А вот в конце недели вам придется действовать стремительно, не исключены нестандартные ситуации, и довольно велика вероятность успешного решения давней проблемы.

Про любовь. Эта неделя располагает к отчаянной влюбленности. Вы еще не влюблены? Это ненадолго. На новогодней вечеринке у друзей вы можете встретить свою судьбу.

Про интим. Согласно звездному прогнозу, Львам крайне не рекомендуется воздержание. Каким угодно образом, но накопившееся сексуальное напряжение они непременно должны снять, иначе они просто-напросто взорвутся, разнеся все вокруг на расстоянии, как минимум, полукилометра.

Благоприятные дни: 31; неблагоприятные: 4.

Дева (24.08−23.09): Предчувствие перемен вас не обманывает. Если в прошлом были какие-то нереализованные планы, мечты, то теперь появляется возможность это воплотить в реальность. Основные вопросы постарайтесь решить в понедельник и вторник. Конкретизируйте свою деятельность, не отвлекайтесь на второстепенные дела. Со среды личные дела и отношения заберут большую часть вашего внимания. Возможно, вы не повлияете на ход событий, и придется подождать, пока станет очевидным, как лучше действовать. Разрядка и новые перспективы появятся после пятницы.

Про деньги. Финансовое положение на этой неделе будет полосато. Появляющиеся деньги долго в ваших руках не задержатся. На подарки, застолья и походы в кино и на каток придется немало потратить. Зато останутся впечатления

Про любовь. Неделя может быть связана с проникновением в глубину чувств. Праздники еще больше сблизят вас с дорогим человеком. Желательно больше времени проводить только вдвоем.

Про интим. Девам стоит обратить внимание на собственных соседей — а вдруг именно среди них имеется тот человек, который сможет исполнить все ваши заветные эротические мечты! Кстати, соседи/соседки могут быть любые: по рабочему месту, по садовому участку, по тренажеру в спортивном клубе...

Благоприятные дни: 31; неблагоприятные: 1.

Весы (24.09−23.10): На этой неделе у вас есть шанс нового старта. Чем бы вы ни занимались, максимально расширяйте круг общения. В понедельник прислушайтесь к подсказкам интуиции и займитесь делом, которое принесет быстрый успех. Звезды обещают вам рост популярности, удачу и материальные пополнения. В понедельник и четверг можно делать покупки. В пятницу возможны события, которые внесут коррективы в значимые отношения или изменят ваши взгляды на какую-то проблему. Вся неделя благоприятна для отдыха и путешествий.

Про деньги. Возможны крупные финансовые поступления, в том числе в виде подарков под елку. Сейчас вы можно расслабиться и отдохнуть. Пока не время принимать серьезные решения в деловой сфере.

Про любовь. Постарайтесь быть более открытым в общении, это поможет завязать весьма приятное знакомство. Неожиданная встреча может изменить вашу жизнь. Праздники пройдут весело и романтично.

Про интим. Весам светила советуют внимательнее отнестись к вопросу гигиены и безопасности секса. Вам не стоит рисковать и заниматься сексом где попало — вроде страстных лобзаний на заднем сиденье машины или в туалете ночного клуба. Инфекции не дремлют! И вообще, мойте руки не только перед едой.

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: нет.

Скорпион (24.10−22.11): Если последнее время вы действовали словно на автопилоте, то теперь пришло время взять обстоятельства жизни под контроль. На этой неделе могут получить развязку некоторые важные для вас события, придут ответы на вопросы, все станет более определенным. В пятницу не слишком усердствуйте, добиваясь ожидаемых реакций со стороны партнера на ваши запросы. Не исключено, что вас ждет разочарование в делах сердечных или материальных вопросах. Вы быстро восстановите положение, но придется пересмотреть некоторые свои планы.

Про деньги. Вам будет, что отметить. Вы завершите год в плюсе, и у вас будет немало перспективных проектов, сулящих прибыль. Так что можете не экономить и порадовать себя и своих близких дорогими подарками, комфортным отдыхом, путешествием в теплые страны или на горнолыжные курорты.

Про любовь. Почти все свое свободное время вы стараетесь посвятить любимому человеку, и это правильно. Вам будет хорошо и уютно вдвоем. Зимние каникулы сделают вас ближе. У вас будут общие яркие впечатления.

Про интим. Тяжесть на душе Скорпионы смогут снять только с помощью длительного и расслабляющего до самых косточек массажа. Но поскольку вашему избраннику/избраннице на «полдороге» наверняка захочется чего-нибудь «погорячее», то запланируйте близость заранее, а массаж сделайте элементом любовной игры!

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 5.

Стрелец (23.11−21.12): Заметное событие может произойти в пятницу. Это может быть пересмотр каких-то значимых отношений или придется решать финансовые вопросы с партнерами. Действуйте решительнее. Сейчас не так просто преодолеть инертность и упрямство окружающих, которым не очень-то хочется усложнять себе жизнь. Первая половина недели благоприятна для поездок, но со второй не стоит отправляться в путешествие по сложному маршруту или заниматься экстремальными видами спорта. Встречи и свидания планируйте на воскресенье.

Про деньги. Деньги будут, жаловаться на безденежье вам точно не придется. Но все же тратить нужно с умом. И, кстати, вы сможете неплохо заработать за время зимних каникул.

Про любовь. На этой неделе вы вполне способны произвести незабываемый эффект на каждого, кто имел неосторожность бросить на вас даже случайный взгляд. Но все-таки постарайтесь не вызывать ревность у постоянного партнера.

Про интим. Возможно, вскоре вас будут пытать по теоретической сексуальной части. Впрочем, эта пытка будет приятной, так что не стоит напрягаться раньше времени. И вообще, вам явно польстит честь оказаться признанным «асом» в вашей компании по части «кувырканий в постели».

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 3.

Козерог (22.12−20.01): Если в прошлом вы упустили какой-то шанс и теперь эта тема вернулась в новом варианте, подумайте, не стоит ли попробовать ее реализовать. Все свои планы обсуждайте с партнерами. На понедельник и вторник планируйте наиболее значимые дела, ведите переговоры. Возможно, к пятнице какие-то моменты в ваших отношениях вызовут напряжение. Спокойно устраняйте помехи, наводите мосты, находите компромиссные решения. В пятницу следите за домом, исправностью бытовой техники. Выходные проведите с любимым человеком, заранее ничего не планируя.

Про деньги. Время пожинать плоды ваших трудов. У вас будет отличное новогоднее настроение. Короткая деловая поездка в конце недели может способствовать налаживанию новых партнерских отношений, дающих хорошие перспективы.

Про любовь. В начале недели поводом для ссоры может послужить сущий пустяк, который не стоит ни вашего внимания, ни внимания любимого человека. Постарайтесь все-таки быстро помириться и встретить новый год вместе.

Про интим. Козероги способны сейчас воспламенить даже лед — и они ничуть не прогадают, если воспользуются этим подарком небес и выйдут на «большую охоту». Поскольку никто не устоит против ваших чар, то смело соблазняйте самого красивого и желанного для вас мужчину/женщину!

Благоприятные дни: 30, 2; неблагоприятные: 3.

Водолей (21.01−19.02): Не ставьте на своем пути искусственные помехи. Если вам понятны намерения партнеров и свои собственные, то поторопитесь согласовать общий план действий. В личных отношениях не уходите от ответов на важные вопросы. Сейчас вы на пороге перемен, и пора переходить к конкретным действиям. Может возобновиться прежний роман или в очередной раз вы получите какое-то предложение. Не забывайте заботиться о своем здоровье. Дела сейчас могут помешать взять отпуск, но находите время для прогулок, удовольствий, читайте хорошие книги.

Про деньги. Деловые встречи, поездки, переговоры — все это не получится совсем забыть на каникулах. И не старайтесь удивить всех своей щедростью, финансовые ресурсы могут быстро испариться, а на благодарность особо рассчитывать не стоит.

Про любовь. На этой неделе вас ждет случайная встреча и знакомство с человеком, который будет много значить в вашей жизни, но не стоит делать о нем поспешных выводов. Не теряйте головы!

Про интим. По мнению небесных светил, Водолеев ожидает сейчас множество мелких обид, начиная от огорчений из-за невнимательности к вам вашего любимого человека и заканчивая нестыковками в постели и вашим разочарованием от процесса близости. Постарайтесь выговориться на плече любимого/любимой — это поможет вам сблизиться.

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 5.

Рыбы (20.02−20.03): Несмотря на задержки в делах, эта неделя может порадовать успехами и удовольствиями. Планеты дают вам возможность заглянуть в будущее, посылая знаки предстоящих перемен и усиливая ваши интуитивные способности. Лучше всего плыть по течению, вовремя используя каждый благоприятный шанс. Не принимайте важных решений в пятницу, исключите финансовый риск, отложите поездки. Но спонтанное выражение чувств, откровенный разговор помогут установить с близким человеком особую связь и перевести отношения на новый уровень.

Про деньги. Возможно, вам предстоит дальняя поездка. То ли с целью отдыха, но возможно, что на зимних каникулах вам придется работать. И вы даже не будете против таких перспектив. Вам явно пора искать новых партнеров, а то и новое место трудоустройства.

Про любовь. Не вздумайте заниматься выяснением отношений. На этой неделе главное — вместе отметить праздник. Поссориться и остаться в одиночестве — не лучший вариант.

Про интим. Рыбы не способны сейчас думать ни о чем, кроме работы, работы, и еще раз работы. За исключением тех, кто будет еще тщательнее следовать заветам Ильича и думать об учебе! В общем, максимум, на что могут рассчитывать ваши сексуальные партнеры — это на дружеский поцелуй на ночь.

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 2.