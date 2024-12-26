Последний ронин
Премьера:
26.12.2024
Режиссер:
Максим Шишкин
Актеры:
Юрий Колокольников, Диана Енакаева, Даниил Воробьев, Тихон Жизневский, Александр Мизев, Максим Колесниченко, Роберт Юсупов, Юрий Землянухин
Жанр:
Боевик, Приключение, Фантастика
Продолжительноcть:
119 минут
Возрастные ограничения:
18+
(Не)далекое будущее. В результате изменений климата, приведших к глобальной ядерной войне, цивилизация практически уничтожена: земли выжжены, города разрушены. Техника не работает, бензин давно потерял свои свойства. Главная валюта в этом мире — два патрона: 9 мм и 7.62 от АК-47. Преследуемый призраками прошлого одинокий путник ронин странствует по пустошам в поисках убийцы своего отца, годами создавая карту континента. На каждом шагу его подстерегают охотники за головами и представители разных банд. Но однажды судьба сводит ронина со своенравной девочкой-подростком Марией, которая обещает ему наивысшую плату, если он доведет ее до места, где она родилась...
Сегодня
Завтра
28 декабря, суббота
29 декабря, воскресенье
30 декабря, понедельник
31 декабря, вторник
Сегодня
|Алмаз Синема
|
15:50
20:05
22:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:45
18:05
20:10
|Люксор Тула
|
11:00
13:30
16:00
18:30
19:30
21:00
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
13:15
15:45
18:15
20:45
23:15
Завтра
|Алмаз Синема
|
15:50
20:05
22:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:45
18:05
20:10
|Люксор Тула
|
11:00
12:20
13:30
16:00
18:30
21:00
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
13:15
15:45
18:15
20:45
23:15
00:10
28 декабря, суббота
|Алмаз Синема
|
15:50
20:05
22:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:45
18:05
20:10
|Люксор Тула
|
11:00
12:20
13:30
16:00
18:30
21:00
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
13:15
15:00
15:45
18:15
20:45
23:15
00:10
29 декабря, воскресенье
|Алмаз Синема
|
13:45
20:45
23:55
|Люксор Тула
|
11:00
12:20
13:30
16:00
18:30
21:00
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
13:15
15:45
18:15
20:45
22:15
23:15
00:10
00:35
30 декабря, понедельник
|Алмаз Синема
|
13:30
20:25
22:45
|Люксор Тула
|
11:00
12:20
13:30
16:00
18:30
21:00
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
13:15
15:45
18:15
20:45
21:55
23:15
31 декабря, вторник
|Алмаз Синема
|
12:35
18:00
|Люксор Тула
|
10:20
12:20
14:50
17:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
13:15
15:45
18:15
20:45
23:15
27 июня - 6 января
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11 декабря - 8 января
26 - 31 декабря