  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Последний ронин - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Последний ронин

Последний ронин

Премьера:
26.12.2024
 
Режиссер:
Максим Шишкин
  
Актеры:
Юрий Колокольников, Диана Енакаева, Даниил Воробьев, Тихон Жизневский, Александр Мизев, Максим Колесниченко, Роберт Юсупов, Юрий Землянухин
  
Жанр:
Боевик, Приключение, Фантастика
  
Продолжительноcть:
119 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

(Не)далекое будущее. В результате изменений климата, приведших к глобальной ядерной войне, цивилизация практически уничтожена: земли выжжены, города разрушены. Техника не работает, бензин давно потерял свои свойства. Главная валюта в этом мире — два патрона: 9 мм и 7.62 от АК-47. Преследуемый призраками прошлого одинокий путник ронин странствует по пустошам в поисках убийцы своего отца, годами создавая карту континента. На каждом шагу его подстерегают охотники за головами и представители разных банд. Но однажды судьба сводит ронина со своенравной девочкой-подростком Марией, которая обещает ему наивысшую плату, если он доведет ее до места, где она родилась...

Сегодня
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Люксор Тула
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Люксор Тула
13:45
Иллизиум (Новомосковск)
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Алмаз Синема
16:00
Люксор Тула
18:05
Иллизиум (Новомосковск)
18:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Люксор Тула
19:30
Люксор Тула
20:05
Алмаз Синема
20:10
Иллизиум (Новомосковск)
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00
Люксор Тула
22:00
Люксор Тула
22:25
Алмаз Синема
23:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Люксор Тула
12:20
Люксор Тула
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Люксор Тула
13:45
Иллизиум (Новомосковск)
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Алмаз Синема
16:00
Люксор Тула
18:05
Иллизиум (Новомосковск)
18:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Люксор Тула
20:05
Алмаз Синема
20:10
Иллизиум (Новомосковск)
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00
Люксор Тула
22:00
Люксор Тула
22:25
Алмаз Синема
23:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 декабря, суббота
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Люксор Тула
12:20
Люксор Тула
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Люксор Тула
13:45
Иллизиум (Новомосковск)
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Алмаз Синема
16:00
Люксор Тула
18:05
Иллизиум (Новомосковск)
18:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Люксор Тула
20:05
Алмаз Синема
20:10
Иллизиум (Новомосковск)
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00
Люксор Тула
22:00
Люксор Тула
22:25
Алмаз Синема
23:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 декабря, воскресенье
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Люксор Тула
12:20
Люксор Тула
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Люксор Тула
13:45
Алмаз Синема
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Люксор Тула
18:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Люксор Тула
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Алмаз Синема
21:00
Люксор Тула
22:00
Люксор Тула
22:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55
Алмаз Синема
00:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 декабря, понедельник
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Люксор Тула
12:20
Люксор Тула
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Люксор Тула
13:30
Алмаз Синема
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Люксор Тула
18:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Люксор Тула
20:25
Алмаз Синема
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00
Люксор Тула
21:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Люксор Тула
22:45
Алмаз Синема
23:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
31 декабря, вторник
10:20
Люксор Тула
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Люксор Тула
12:35
Алмаз Синема
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Люксор Тула
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Люксор Тула
18:00
Алмаз Синема
18:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Мой любимый чемпион
27 июня - 6 января
Майский
Финист. Первый богатырь
29 декабря - 8 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Последний ронин
26 - 31 декабря
Люксор Тула
Звезды в Сибири
5 - 29 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Елки-11
11 декабря - 8 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Быть лучше: История Робби Уильямса
26 - 31 декабря
Алмаз Синема
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.