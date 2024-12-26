Последний ронин

Премьера: 26.12.2024

Режиссер: Максим Шишкин

Актеры: Юрий Колокольников, Диана Енакаева, Даниил Воробьев, Тихон Жизневский, Александр Мизев, Максим Колесниченко, Роберт Юсупов, Юрий Землянухин

Жанр: Боевик, Приключение, Фантастика

Продолжительноcть: 119 минут

Возрастные ограничения: 18+

(Не)далекое будущее. В результате изменений климата, приведших к глобальной ядерной войне, цивилизация практически уничтожена: земли выжжены, города разрушены. Техника не работает, бензин давно потерял свои свойства. Главная валюта в этом мире — два патрона: 9 мм и 7.62 от АК-47. Преследуемый призраками прошлого одинокий путник ронин странствует по пустошам в поисках убийцы своего отца, годами создавая карту континента. На каждом шагу его подстерегают охотники за головами и представители разных банд. Но однажды судьба сводит ронина со своенравной девочкой-подростком Марией, которая обещает ему наивысшую плату, если он доведет ее до места, где она родилась...