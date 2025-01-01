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Постучись в мою Тверь

Постучись в мою Тверь

Премьера:
01.01.2025
 
Режиссер:
Гарик Петросян
  
Актеры:
Павел Прилучный, Мария Горбань, Наталья Бочкарева, Николай Козак, Андрей Свиридов, Дмитрий Власкин, Алексей Гаврилов, Павел Комаров, Анастасия Буткова, Алиса Стасюк, Любава Долински
  
Жанр:
Комедия, Мелодрама
  
Продолжительноcть:
91 минута
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Городская фифа Алиса приезжает в Тверь, чтобы получить земельный участок на местной ферме. Но владелец Сергей, известный своим скверным характером, не желает его отдавать, несмотря на все ее уловки. Не собирается сдаваться и Алиса, решив преодолеть все трудности деревенской жизни. Удастся ли ей переубедить Сергея?

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