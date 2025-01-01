Постучись в мою Тверь
Премьера:
01.01.2025
Режиссер:
Гарик Петросян
Актеры:
Павел Прилучный, Мария Горбань, Наталья Бочкарева, Николай Козак, Андрей Свиридов, Дмитрий Власкин, Алексей Гаврилов, Павел Комаров, Анастасия Буткова, Алиса Стасюк, Любава Долински
Жанр:
Комедия, Мелодрама
Продолжительноcть:
91 минута
Возрастные ограничения:
16+
Городская фифа Алиса приезжает в Тверь, чтобы получить земельный участок на местной ферме. Но владелец Сергей, известный своим скверным характером, не желает его отдавать, несмотря на все ее уловки. Не собирается сдаваться и Алиса, решив преодолеть все трудности деревенской жизни. Удастся ли ей переубедить Сергея?
Сегодня
|
17:40
|Люксор Тула
|
19:40
|Люксор Тула
|
20:05
|Алмаз Синема
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
19:45
|Алмаз Синема
|
20:00
|Люксор Тула
|
21:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:10
|Люксор Тула
|
00:00
|Люксор Тула
|
00:05
|Алмаз Синема
|
00:20
|Люксор Тула
3 января, пятница
|
19:45
|Алмаз Синема
|
20:00
|Люксор Тула
|
21:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:10
|Люксор Тула
|
23:55
|Алмаз Синема
|
00:05
|Алмаз Синема
|
00:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 января, суббота
|
19:45
|Алмаз Синема
|
20:00
|Люксор Тула
|
21:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:10
|Люксор Тула
|
00:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 января, воскресенье
|
19:45
|Алмаз Синема
|
20:00
|Люксор Тула
|
21:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:10
|Люксор Тула
|
23:55
|Алмаз Синема
|
00:05
|Алмаз Синема
|
00:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 января, понедельник
|
19:45
|Алмаз Синема
|
20:00
|Люксор Тула
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:10
|Люксор Тула
|
00:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 января, вторник
|
19:45
|Алмаз Синема
|
20:00
|Люксор Тула
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:10
|Люксор Тула
|
23:55
|Алмаз Синема
|
00:05
|Алмаз Синема
|
00:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 января, среда
|
19:45
|Алмаз Синема
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 января, четверг
|
00:05
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
20:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:35
|Люксор Тула
|
17:40
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
23:45
Завтра
|Алмаз Синема
|
19:45
00:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:05
|Люксор Тула
|
20:00
23:10
00:00
00:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:30
3 января, пятница
|Алмаз Синема
|
19:45
23:55
00:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:05
|Люксор Тула
|
20:00
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:30
00:35
4 января, суббота
|Алмаз Синема
|
19:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:05
|Люксор Тула
|
20:00
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:30
00:35
5 января, воскресенье
|Алмаз Синема
|
19:45
23:55
00:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:05
|Люксор Тула
|
20:00
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:30
00:35
6 января, понедельник
|Алмаз Синема
|
19:45
|Люксор Тула
|
20:00
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:30
00:35
7 января, вторник
|Алмаз Синема
|
19:45
23:55
00:05
|Люксор Тула
|
20:00
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:30
00:35
8 января, среда
|Алмаз Синема
|
19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:30
00:35
9 января, четверг
|Алмаз Синема
|
00:05
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