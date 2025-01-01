Постучись в мою Тверь

Премьера: 01.01.2025

Режиссер: Гарик Петросян

Актеры: Павел Прилучный, Мария Горбань, Наталья Бочкарева, Николай Козак, Андрей Свиридов, Дмитрий Власкин, Алексей Гаврилов, Павел Комаров, Анастасия Буткова, Алиса Стасюк, Любава Долински

Жанр: Комедия, Мелодрама

Продолжительноcть: 91 минута

Возрастные ограничения: 16+

Городская фифа Алиса приезжает в Тверь, чтобы получить земельный участок на местной ферме. Но владелец Сергей, известный своим скверным характером, не желает его отдавать, несмотря на все ее уловки. Не собирается сдаваться и Алиса, решив преодолеть все трудности деревенской жизни. Удастся ли ей переубедить Сергея?