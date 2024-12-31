4 января в Городском концертном зале выступит Наташа Королёва.



Тёплая, душевная атмосфера наполнит сердца поклонников творчества Наташи Королёвой. Грандиозное шоу со спецэффектами, световая феерия, живой звук, эксклюзивные номера, интерактив со зрителями - не оставят никого равнодушными.



Концертный зал наполнится неповторимой энергетикой, избытком чувств добра, таланта, открытости и преданности нашей любимой артистки, которые она дарит своим зрителям вот уже не один десяток лет. Вас ждут не только известные песни, но и премьеры, не звучавшие прежде.



Стоимость: от 1000 руб.