Наташа Королёва
4 января в Городском концертном зале выступит Наташа Королёва.
Тёплая, душевная атмосфера наполнит сердца поклонников творчества Наташи Королёвой. Грандиозное шоу со спецэффектами, световая феерия, живой звук, эксклюзивные номера, интерактив со зрителями - не оставят никого равнодушными.
Концертный зал наполнится неповторимой энергетикой, избытком чувств добра, таланта, открытости и преданности нашей любимой артистки, которые она дарит своим зрителям вот уже не один десяток лет. Вас ждут не только известные песни, но и премьеры, не звучавшие прежде.
Стоимость: от 1000 руб.
Где и когда?
Тула , улица Советская, 2
4 января 2025, суббота
18:00
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