  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Концерты
  4. Наташа Королёва - Концерты в Туле - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Наташа Королёва

Наташа Королёва

4 января в Городском концертном зале выступит Наташа Королёва.

Тёплая, душевная атмосфера наполнит сердца поклонников творчества Наташи Королёвой. Грандиозное шоу со спецэффектами, световая феерия, живой звук, эксклюзивные номера, интерактив со зрителями - не оставят никого равнодушными.

Концертный зал наполнится неповторимой энергетикой, избытком чувств добра, таланта, открытости и преданности нашей любимой артистки, которые она дарит своим зрителям вот уже не один десяток лет. Вас ждут не только известные песни, но и премьеры, не звучавшие прежде.

Стоимость: от 1000 руб.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
4 января 2025, суббота
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Великолепная пятерка
28 декабря - 6 января 2023
Майский
Финист. Первый богатырь
29 декабря - 15 января 2024
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 11 января 2024
Майский
Синистер. Новые души
25 декабря - 8 января 2024
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Последний ронин
26 декабря - 8 января 2024
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Елки-11
11 декабря - 14 января 2024
Люксор Тула
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.