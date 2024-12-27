Что построили и открыли в Туле и Тульской области в 2024 году

Новый мост в Туле через Упу…



Движение по нему открыли 26 сентября. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев первым проехал по мосту вместе с байкерами.

Это был масштабный, очень важный и долгожданный проект для Тулы, поддержанный Президентом России Владимиром Путиным.

Объект состоит из путепровода, эстакадного моста, реконструированных участков набережной Дрейера и прилегающих улиц. Общая стоимость проекта превысила 4,5 млрд рублей. Его реализация началась в 2022 году с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита из Фонда развития территорий.

Мост разгрузил основные транспортные артерии города — Зареченский мост и ул. Октябрьскую, а также соединил Зареченский округ с Привокзальным и Советским.

Пока мост не имеет официального названия. Туляки меж собой называют его и Оружейным, и Сахарным, и Новым.



…в Узловой через «железку»...



Еще одно крупное мостовое сооружение 2024 года — надземный пешеходный переход над железнодорожными путями в районе улиц Советской и Ген. Васильева в Узловой. Его открыли 15 октября. Мост соединяет ряд микрорайонов с центром города.

И главная его задача — обеспечить безопасность перехода через железнодорожные пути.

Мост протяженностью 130 м выполнен из инновационного алюминиевого сплава высокой прочности и устойчив к внешним воздействиям. Это второй такой мост в регионе. Первый возведен при строительстве 2-й очереди Восточного обвода Тулы.

Одновременно с пешеходным в Узловой строили автомобильный путепровод. Его ввод в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2025 года.

Общая стоимость строительства двух объектов составляет почти 1,2 млрд рублей.

Объекты улучшат логистику не только в Узловой, но и во всей агломерации, в которую входят Узловая, Новомосковск, Донской, Кимовск и Богородицк.



…и Черни через Снежедь



18 сентября запустили движение по реконструированному мосту через реку Снежедь автомобильной дороги Арсеньево — Араны — Славный — Дьяково — Медвежка в Чернском районе.

Мост протяженностью 50 метров был построен в 1969 году. Он обеспечивает транспортную связь между населенными пунктами, в которых проживают 7 тыс. жителей, и автодорогой М-2 «Крым». Реконструирован участок в 344 метра. Обустроены тротуары и пешеходные дорожки. Стоимость работ составила 252 млн рублей.

Вытрезвитель



Его открыли в Туле после 13-летнего перерыва. Учреждение работает на базе наркодиспансера на ул. Доктора Гумилевской, 1. Вытрезвитель — специализированное отделение наркодиспансера, призванное помочь людям, находящимся в состоянии опьянения, но не нуждающимся в медицинской помощи.

Для постояльцев — комфортные палаты на 4-6 человек с кроватями и питьевая вода. Тем, кто не в состоянии самостоятельно передвигаться без риска упасть, наденут подгузники.

Центр «Герой 71»



Открыли в Туле для поддержки военнослужащих, ветеранов и их семей. Центр работает по принципу «одного окна». Здесь можно получить весь спектр услуг — от подачи заявления на соцподдержку до решения индивидуальных вопросов.

Специалисты оказывают в том числе и юридическую помощь, содействуют в трудоустройстве и переобучении.

Центр находится по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 2. Открыт с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00.

Спортивные комплексы



11 декабря в Скуратово открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и бассейном. Он возведен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Именно по этому проекту в регионе с 2019 года построено два крытых футбольных манежа, реконструирован велотрек, создано 19 площадок для ГТО, отремонтировано два футбольных стадиона.

Новый спорткомплекс предназначен для тренировок и оздоровительных занятий. Он включает в себя зоны для волейбола, баскетбола, мини-футбола и плавания. Спорткомплекс готов принять воспитанников 6 спортивных школ по баскетболу, волейболу, единоборствам, вольной борьбе, плаванию, а также адаптивной физической культуре и адаптивному спорту. Ежедневно комплекс могут посещать порядка 600 человек.

Теперь в Туле функционируют 11 бассейнов. На 2025 год запланировано строительство модульного бассейна в мкр-не Мясново.



21 августа в Новомосковске открыли многофункциональный хоккейный центр на территории Ледового дворца «Юбилейный». Комплекс предназначен для тренировок хоккейных команд ДЮСШ «Академии Михайлова». В трехэтажном здании размещены: универсальный спортивный зал, бросковая зона, тренажерный зал, залы сайклинга, хореографии и акробатики. Его общая площадь — более 5500 кв. м.



14 июня в Туле открыли первый в регионе корт для занятий хоккеем на роликах и флорболом. Он возведен на территории Баташевского сада. Корт будет задействован как федерацией хоккея, так и федерацией роллер-спорта Тульской области. Здесь будут заниматься юные спортсмены, а также профессиональные, любительские и корпоративные команды.

Скульптура «Богородица в ожидании»



Новый арт-объект появился в Туле около женской консультации на ул. Пушкинской, 28. Его открыли 25 сентября. Скульптура «Богородица в ожидании» — первая в России. Ее автором стал известный российский православный график, живописец и скульптор, член Союза художников России Василий Селиванов. Тула приняла эту скульптуру в дар от мецената Инги Легасовой, председателя правления общественной организации «Союз женских сил», дочери почетного гражданина Тульской области, героя России, академика Валерия Легасова.

У скульптуры камерный размер: невысокий постамент 40 см, сама Богородица — 210 см, чтобы будущие и уже состоявшиеся мамы могли подойти к ней, погладить по руке, по драпировке, по животику.

Новые детские площадки



В Туле и области поставили 60 новых игровых комплексов — перечень адресов был сформирован с учётом мнения жителей.

Площадки оборудованы по одному из хорошо зарекомендовавших себя типовых проектов с современным износостойким оборудованием, отвечающим всем современным требованиям безопасности, с резиновым травмобезопасым покрытием и удобным подходом.

В следующем году по программе «Наш район» поставят не менее 50 площадок по всей Тульской области.



Школы и центры для молодежи



18 декабря в Ясногорске открыли молодёжный центр «Космос». Создание обновлённых молодёжных центров запланировано в каждом муниципальном образовании. Техническое оснащение и качественный подход создают возможности для развития профессиональных компетенций и творческого потенциала молодых жителей.

Здесь размещено пространство просвещения и патриотического воспитания, которое станет домом для «Юнармии», волонтерский «ДоброЦентр», киберпространство, отделение «Движение Первых», лаундж-зона.



Аналогичный центр открылся 6 декабря в Донском. Только называется многофункциональное молодежное пространство «Вектор».



В Туле после капремонта открылась детская поликлиника на ул. Металлургов. Медицинское учреждение обслуживает 8,5 тыс. детей Пролетарского округа. В больнице отремонтировали инженерные сети, входные группы, провели внутреннюю отделку, обновили кабинеты, благоустроена прилегающая территория.

Всего в этом году в Тульской области капитально отремонтировали 43 объекта здравоохранения и установили 33 модульные конструкции.

12 декабря в Туле строители сдали новую школу в микрорайоне Юго-восточном. Она примет учеников в следующем учебном году. Школа рассчитана на 1100 мест.

В ней 44 кабинета, два спортивных, хореографический, гимнастический и актовый залы, информационно-библиотечный центр с зоной IT, уличная спортзона с волейбольной и баскетбольной площадками, места для отдыха и прогулок.

Еще одна школа сдана в Туле в микрорайоне Новая Голландия на 600 мест. И тоже примет учеников в новом году. В школе есть спортзал, библиотека, уличная спортивная площадка, сенсорная комната, интерактивный логопедический комплекс и т. д. Здание построено с учетом принципов и требований доступной среды.

Новые скверы и зоны отдыха

Все они — победители рейтингового голосования нацпроекта «Жильё и городская среда».

В Богородицке завершено благоустройство зоны отдыха у воды. За благоустройство зоны проголосовало более 4 тыс. жителей. Теперь на набережной обустроен пирс, выложена тротуарная плитка, установлены малые архитектурные формы, теневые навесы, лавочки и урны. Также появилось освещение и видеонаблюдение.

В В Кимовске открылся новый сквер. Проект поддержало около 3 тысяч жителей. В сквере появилось несколько детских и спортивных площадок, выполнены работы по освещению и озеленению.



В Ефремове открылся обновленный парк имени Бунина. Территория парка — более 8 гектаров — тематически поделена на три зоны: спортивную, семейную и культурно-событийную. Здесь оборудован крупнейший в регионе памп-трек. Установлены теневые навесы с трибунами, парклет в виде печатной машинки Бунина, кафе, парковые качели, скамейки, тематические стенды, фотозоны и площадки для детей разных возрастов. Впервые в районе появилось инклюзивное оборудование. Также в парке установлено современное освещение и видеонаблюдение, проложена сеть дорожек.



В Щёкино завершили благоустройство сквера 40-летия основания города — провели его озеленение. А в Кимовске — общественное пространство «КИМ».

Завершено благоустройство второй части территории Рогожинского парка в Туле вдоль улицы Тимирязева. В прошлом году обустроена пешеходная дорожка, которая соединила две части парка, установлена смотровая площадка и два пешеходных моста. Организована система освещения. В этом году установлены декоративные элементы, детские игровые и спортивные площадки, выполнено благоустройство родника и организована зона отдыха у воды.