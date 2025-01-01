Астрал. Кошмар в «Спринг Гарден»
Премьера:
01.01.2025
Режиссер:
Ку Борн
Актеры:
Чо Юн Хи, Ким Чу Рен, Хо Дон Вон, Чон Ин Гем, Ли Чжун Ок, Пак Хе Вон, Чху Е Чжин, Ли Чжун Хек
Жанр:
Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
90 минут
Возрастные ограничения:
18+
После трагической гибели мужа Со-хи переезжает в особняк «Спринг Гарден», который хранит память о ее любимом. В один из дней Со-хи обнаруживает в доме фотографию незнакомой девушки и решает ее найти. Но все, кто знал таинственную девушку, начинают умирать при мистических обстоятельствах. Полиция подозревает Со-хи, а та в свою очередь понемногу приоткрывает завесу пугающей тайны, окружающей дом…
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5 января 2025
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|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 января 2025
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00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 января 2025
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00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
2 января 2025
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:55
3 января 2025
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
4 января 2025
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
5 января 2025
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
6 января 2025
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
7 января 2025
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00:00
8 января 2025
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