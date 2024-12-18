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Эти цифры вас шокируют: на сколько подорожали продукты к новогоднему столу
Иллюстрация ru.freepik.com

Эти цифры вас шокируют: на сколько подорожали продукты к новогоднему столу

Традиционный рейд Myslo по тульским супермаркетам. Спойлер: за два года некоторые продукты подскочили в цене аж в три раза.

Старинная «слободская» забава — сверять цены на продукты в магазинах и сравнить их с теми, что были год или несколько лет назад. Мы делаем это довольно часто, но сейчас оказались шокированы больше, чем обычно. 

В этот раз мы зашли в два гипермаркета — «Глобус» и Metro, а также в два сетевых магазина поменьше — «Пятерочку» и «Магнит». 

Всё, что у нас получилось, собрали в таблицу. Цены мы учитывали без акций и при условии покупки без клубных карт, поскольку эти обстоятельства меняются очень часто.

На сколько выросли цены?

Цены и то, на сколько они увеличились, смотрите в таблице (картинка кликабельна). Осторожно: это вызывает желание срочно требовать прибавку зарплаты!

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Рекордсмены по прибавке в цене — колбасы. «Докторская» и «Брауншгвейская» в некоторых магазинах стоят аж на 200 с лишним процентов дороже. 

Сливочное масло тоже стабильно дорожает: плюс 80-105% за два года. Не отстают и яйца — минимум 50% прибавки в цене. 

Подорожание икры вроде бы уже не удивляет, но всё еще сильно огорчает. Один из главных атрибутов новогоднего стола, баночка зернистой 90 г обойдется минимум в 700 рублей.

Растет и стоимость алкоголя. Причем игристое в этом преуспело куда больше, чем сорокаградусная. Водка стала едва ли не «самой крепкой валютой» этого обзора.

Что же подешевело? Практически ничего. Снизилась цена на хлеб в нескольких магазинах. Но просим учесть, что мы всегда смотрим самый дешевый хлеб из тех, что в этот момент лежит на полке. А поскольку даже 10-12 рублей — существенная часть от цены, то колебания процентов могут быть значительными.

А вы заметили, как выросли цены на продукты? Планируете ли отказаться от чего-то на этом новогоднем столе? 

И сколько вообще вы собираетесь потратить на трапезу под бой курантов?

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Сколько вы собираетесь потратить на новогодний стол?

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Автор:
сегодня, в 18:17 0
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