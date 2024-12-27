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  4. SHAMAN на сапборде в затопленной Туле: самые популярные материалы Myslo в 2024 году - Новости Тулы и области - MySlo.ru
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SHAMAN на сапборде в затопленной Туле: самые популярные материалы Myslo в 2024 году
Фото Артема Жильцова, Дмитрия Дзюбина, Алексея Пирязева, Алексея Горохова

SHAMAN на сапборде в затопленной Туле: самые популярные материалы Myslo в 2024 году

Собрали буквально новостного Франкенштейна из самых популярных статей на Myslo. Немного статистики.

Самые популярные статьи

1 место

Фестиваль Myslo-SUP и пикник «Слободы»: большой фото- и видеорепортаж

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В этом году совпало три даты: 30 лет газете «Слобода», 15 лет город­скому порталу Myslo и 15 лет журналу «Модный город». И редакция собрала друзей — наших читателей на большой пикник в замечательной локации — модном, стильном и очень уютном Платоновском парке. Центральным событием пикника стали корпоративные SUP-заплывы!

Репортаж о нашем празднике побил все рекорды по популярности и порвал топ самых читаемых материалов года!

Итог: более 152300 просмотров

2 место

«Наелись патриотизма»: SHAMAN не пользуется спросом на новогодних корпоративах»

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SHAMAN... Ну куда ж без него. Фоторепортаж с его концерта посмотрели более 90 тысяч раз. А этот конфликтный материал про нашего земляка стал вторым по популярности на Myslo в 2024 году (не считая новостей о погоде от Вильфанда и тестов о советских комедиях).

Итог: более 116300 просмотров.

3 место

Вот где тульское море! Эмоциональный фоторепортаж с самой затопленной улицы города

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13 июня Тулу накрыли мощные ливни, о которых синоптики предупреждали туляков целую неделю. Традиционно ливневки не справились, но - это было очень ярко!

Итог: более 84500 просмотров.

4 место

«Белый лес» и «Ключ от 505-й»: чем запомнился первый день фестиваля «Толстой»

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Ясная Поляна в те июльские выходные стала не тихим местом для уединения, а центром культурной жизни. Каждый ее уголок спешил рассказать гостям свою историю. Репортаж с первого дня фестиваля «Толстой» расположился на четвертом месте по популярности. 

Итог: более 75000 просмотров.

5 место

Блошиный рынок: чем живёт тульская барахолка

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Популярные в 90-е барахолки мельчают и явно доживают свой век. Но «блошка» всё ещё жива! Ясным морозным днём поснимали локальный движ на Колетвинова, и читателям понравилось!   

Итог:  почти 72 000 просмотров.

 

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