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Сектор Газа

Сектор Газа

3 января в Concert Hall состоится специальный новогодний концерт фестиваля «Сектор Газа».

При поддержке и участии старшей дочери Юрия Хоя - Ирины Клинских и музыкантов группы «Сектор Газа» вы услышите не только главные хиты Юрия Хоя, но и отпразднуете наступление нового года в их весёлой компании.

Татьяна Фатеева, Владимир Лобанов, Алексей Ушаков – имена с обложек кассет «Сектора» из далёких 90-х. Вы увидите их в этот вечер на сцене. Ну а музыкальную поддержку обеспечат музыканты групп «Сектор Газовой Атаки» и «Чёрный Вторник». Такое нельзя пропустить!

Стоимость: от 1700 руб.

Где и когда?
Concert Hall
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
3 января 2025, пятница
20:00
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