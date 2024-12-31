3 января в Concert Hall состоится специальный новогодний концерт фестиваля «Сектор Газа».



При поддержке и участии старшей дочери Юрия Хоя - Ирины Клинских и музыкантов группы «Сектор Газа» вы услышите не только главные хиты Юрия Хоя, но и отпразднуете наступление нового года в их весёлой компании.

Татьяна Фатеева, Владимир Лобанов, Алексей Ушаков – имена с обложек кассет «Сектора» из далёких 90-х. Вы увидите их в этот вечер на сцене. Ну а музыкальную поддержку обеспечат музыканты групп «Сектор Газовой Атаки» и «Чёрный Вторник». Такое нельзя пропустить!



Стоимость: от 1700 руб.