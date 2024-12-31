Сектор Газа
3 января в Concert Hall состоится специальный новогодний концерт фестиваля «Сектор Газа».
При поддержке и участии старшей дочери Юрия Хоя - Ирины Клинских и музыкантов группы «Сектор Газа» вы услышите не только главные хиты Юрия Хоя, но и отпразднуете наступление нового года в их весёлой компании.
Татьяна Фатеева, Владимир Лобанов, Алексей Ушаков – имена с обложек кассет «Сектора» из далёких 90-х. Вы увидите их в этот вечер на сцене. Ну а музыкальную поддержку обеспечат музыканты групп «Сектор Газовой Атаки» и «Чёрный Вторник». Такое нельзя пропустить!
Стоимость: от 1700 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
3 января 2025, пятница
20:00
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