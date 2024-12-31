8 января в Городском концертном зале выступит группа «Чиж & Co​​​​​​​».



«​​​​​​​Чиж & Co​​​​​​​» – российская рок-группа, основанная в 1993 году Сергеем Чиграковым. Названием коллектива стало прозвище музыканта – в своём кругу его называют просто Чиж. Команда записала несколько культовых альбомов и является одной из важнейших в истории русского рока.



Стоимость: ​​​​​​​от 2000 руб.