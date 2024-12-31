Чиж & Co
8 января в Городском концертном зале выступит группа «Чиж & Co».
«Чиж & Co» – российская рок-группа, основанная в 1993 году Сергеем Чиграковым. Названием коллектива стало прозвище музыканта – в своём кругу его называют просто Чиж. Команда записала несколько культовых альбомов и является одной из важнейших в истории русского рока.
Стоимость: от 2000 руб.
Где и когда?
Тула , улица Советская, 2
8 января 2025, среда
19:00
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