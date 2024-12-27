6 лучших комментариев: 13 - 20 декабря

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В Госдуме предложили запретить россиянам дарить друг другу алкоголь
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В 2025 году в России тарифы ЖКХ вырастут в среднем на 11,9%
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SHAMAN оклемался после развода и внезапной смерти близкого друга Антона Коробкова-Землянского
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Художница Екатерина Бузова превратила тульские остановки в арт-объекты
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Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать красную икру
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Лучший комментатор недели - ...