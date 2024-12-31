Итоги 2024 года на Myslo

В уходящем году мы вновь подводим итоги и радуемся вашим успехам.
Желаем вам в новом году продолжать делиться своим мнением и интересным контентом, достигать новых вершин и развиваться. Пусть наступающий год будет полон ярких событий, приятных сюрпризов и незабываемых впечатлений. С праздником, дорогие друзья!
Пусть Новый год подарит вам незабываемые моменты, море улыбок и незабываемые впечатления!
Многослов
Вау! Это надо же столько комментариев записать за год!
22 717 Smаsh.
14 262 Сергей Анатольевич
11 768 XT5
9 887 Людмила Н.
8 579 Amicoputin
8 078 muflon
7 847 Ninovna
7 778 Федот Стрелец
7 761 Jaekson
6 951 Жена кузнеца
Писатель года
Совсем другое дело писать блоги — 10 место в рейтинге разделили сразу три человека.
65 @blogpoeta
52 Алексей Пирязев
14 economist
13 Даша Нагорных
11 Honestman
8 Makl
8 Дмитрий Орлов
7 Николай Кузнецов
5 LediOven на пенсии
4 ВЛАДИМИРОВНА
4 Nastena1980
4 Джон84
Самый добрый
Как думаете, кто же поставил больше всех плюсов в этом году? Кто не жалея пальцев ставил в среднем 450 плюсов в день?
164 827 Федот Стрелец
116 806 Jaekson
114 130 Моя не прелесть MYSLO.
85 704 веточка
85 118 ЯЕсть71
81 533 LediOven на пенсии
79 116 mariotula
77 273 piyavkadobraya
61 140 StariyVorchun
55 972 Людмила Н.
Вечно недоволен
Кто это у нас тут столько минусов понаставил, а? Кто эти воины, многих из которых вендетта довела до блокировки?
12 221 олег сафронов
10 406 T-virus
8 938 Бульонный кубик
8 863 рассерженный патриот
3 258 ВЛАДИМИРОВНА
3 062 ForesterTula
2 968 Хамелеончик
2 331 веточка
1 795 Jaekson
1 364 Nastena1980
Любимчик
Пока не собирает стадионы, но уже собрал все ваши плюсики. Стрелец, кстати, получил в этом году на 772 плюса меньше чем в прошлом. Скинемся?
57 611 Федот Стрелец
51 409 веточка
50 920 Smаsh.
50 464 Jaekson
37 725 Людмила Н.
36 759 Сергей Анатольевич
36 002 Ninovna
35 898 muflon
25 257 Жена кузнеца
25 076 zmeika
Всем не угодил
Как думаете, кто собрал все минусы нашего сайта и ушел в закат?
14 867 XT5
3 354 Пушкарёв
2 339 kakoytologin
1963 Анастасия Селезнева
1 575 Smаsh.
1 404 Nastena1980
1 399 Бульонный кубик
1 038 ВЛАДИМИРОВНА
957 Николайч
885 рассерженный патриот
Не было такого
Интересно, кто чаще остальных удалял свои комментарии?
90 Honestman
68 Valoosha
59 Mr.Nobody
53 XT5
52 Мурзилка
50 muflon
49 zmeika
45 Людмила Н.
44 a-t-o-s
41 Вася и бабушка
Звезда фотоконкурсов
Кто же загрузил больше всего фотографий в конкурсы? Всегда приятно видеть здесь новые лица!
59 веточка
56 noigeralut
54 danikitin
53 Oksa55
45 LediOven на пенсии
38 Анастасия Тараторина
35 ВЛАДИМИРОВНА
26 Людмила Н.
24 Соня Соколюк
21 BagiraBagira