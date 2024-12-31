Итоги 2024 года на Myslo

В уходящем году мы вновь подводим итоги и радуемся вашим успехам.

Желаем вам в новом году продолжать делиться своим мнением и интересным контентом, достигать новых вершин и развиваться. Пусть наступающий год будет полон ярких событий, приятных сюрпризов и незабываемых впечатлений. С праздником, дорогие друзья!

Пусть Новый год подарит вам незабываемые моменты, море улыбок и незабываемые впечатления!

Многослов

Вау! Это надо же столько комментариев записать за год!

22 717 Smаsh.

14 262 Сергей Анатольевич

11 768 XT5

9 887 Людмила Н.

8 579 Amicoputin

8 078 muflon

7 847 Ninovna

7 778 Федот Стрелец

7 761 Jaekson

6 951 Жена кузнеца

Писатель года

Совсем другое дело писать блоги — 10 место в рейтинге разделили сразу три человека.

65 @blogpoeta

52 Алексей Пирязев

14 economist

13 Даша Нагорных

11 Honestman

8 Makl

8 Дмитрий Орлов

7 Николай Кузнецов

5 LediOven на пенсии

4 ВЛАДИМИРОВНА

4 Nastena1980

4 Джон84

Самый добрый

Как думаете, кто же поставил больше всех плюсов в этом году? Кто не жалея пальцев ставил в среднем 450 плюсов в день?

164 827 Федот Стрелец

116 806 Jaekson

114 130 Моя не прелесть MYSLO.

85 704 веточка

85 118 ЯЕсть71

81 533 LediOven на пенсии

79 116 mariotula

77 273 piyavkadobraya

61 140 StariyVorchun

55 972 Людмила Н.

Вечно недоволен

Кто это у нас тут столько минусов понаставил, а? Кто эти воины, многих из которых вендетта довела до блокировки?

12 221 олег сафронов

10 406 T-virus

8 938 Бульонный кубик

8 863 рассерженный патриот

3 258 ВЛАДИМИРОВНА

3 062 ForesterTula

2 968 Хамелеончик

2 331 веточка

1 795 Jaekson

1 364 Nastena1980

Любимчик

Пока не собирает стадионы, но уже собрал все ваши плюсики. Стрелец, кстати, получил в этом году на 772 плюса меньше чем в прошлом. Скинемся?

57 611 Федот Стрелец

51 409 веточка

50 920 Smаsh.

50 464 Jaekson

37 725 Людмила Н.

36 759 Сергей Анатольевич

36 002 Ninovna

35 898 muflon

25 257 Жена кузнеца

25 076 zmeika

Всем не угодил

Как думаете, кто собрал все минусы нашего сайта и ушел в закат?

14 867 XT5

3 354 Пушкарёв

2 339 kakoytologin

1963 Анастасия Селезнева

1 575 Smаsh.

1 404 Nastena1980

1 399 Бульонный кубик

1 038 ВЛАДИМИРОВНА

957 Николайч

885 рассерженный патриот

Не было такого

Интересно, кто чаще остальных удалял свои комментарии?

90 Honestman

68 Valoosha

59 Mr.Nobody

53 XT5

52 Мурзилка

50 muflon

49 zmeika

45 Людмила Н.

44 a-t-o-s

41 Вася и бабушка

Звезда фотоконкурсов

Кто же загрузил больше всего фотографий в конкурсы? Всегда приятно видеть здесь новые лица!

59 веточка

56 noigeralut

54 danikitin

53 Oksa55

45 LediOven на пенсии

38 Анастасия Тараторина

35 ВЛАДИМИРОВНА

26 Людмила Н.

24 Соня Соколюк

21 BagiraBagira