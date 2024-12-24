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NEW ROCK Карнавал

NEW ROCK Карнавал

3 января в «Октаве» пройдет новогодняя рок-вечеринка «NEW ROCK Карнавал». Уникальное событие, где сливаются музыка, креатив и волшебство.

Ждем от вас фантастических образов и костюмов! Эльфы и принцессы, феи и ведьмы, рыцари, герои комиксов и фильмов, гости из будущего и инопланетяне — все вы приглашены на карнавальный праздник! Ждем косплеи рок-кумиров!

Звёздный лайн-ап:

  •  Омайгад;
  •  Параклаз (Москва);
  •  Single Malt;
  •  Пионеры Дальнего космоса (Москва).

Фотосет с живой гигантской змеёй — это будет незабываемо!
Стоимость: 500 руб. Дресс-код: карнавальный костюм и хорошее настроение.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
3 января 2025, пятница
17:00
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