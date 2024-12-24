3 января в «Октаве» пройдет новогодняя рок-вечеринка «NEW ROCK Карнавал». Уникальное событие, где сливаются музыка, креатив и волшебство.

Ждем от вас фантастических образов и костюмов! Эльфы и принцессы, феи и ведьмы, рыцари, герои комиксов и фильмов, гости из будущего и инопланетяне — все вы приглашены на карнавальный праздник! Ждем косплеи рок-кумиров!

Звёздный лайн-ап:

Омайгад;

Параклаз (Москва);

Single Malt;

Пионеры Дальнего космоса (Москва).

Фотосет с живой гигантской змеёй — это будет незабываемо!

Стоимость: 500 руб. Дресс-код: карнавальный костюм и хорошее настроение.