NEW ROCK Карнавал
3 января в «Октаве» пройдет новогодняя рок-вечеринка «NEW ROCK Карнавал». Уникальное событие, где сливаются музыка, креатив и волшебство.
Ждем от вас фантастических образов и костюмов! Эльфы и принцессы, феи и ведьмы, рыцари, герои комиксов и фильмов, гости из будущего и инопланетяне — все вы приглашены на карнавальный праздник! Ждем косплеи рок-кумиров!
Звёздный лайн-ап:
- Омайгад;
- Параклаз (Москва);
- Single Malt;
- Пионеры Дальнего космоса (Москва).
Фотосет с живой гигантской змеёй — это будет незабываемо!
Стоимость: 500 руб. Дресс-код: карнавальный костюм и хорошее настроение.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
3 января 2025, пятница
17:00
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