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Как в Туле производят коллекционные ёлочные игрушки

Как в Туле производят коллекционные ёлочные игрушки

Тулячка Наталья Панова владела магазином игрушек, а потом решила делать украшения для елки сама. Семья идею поддержала, и вот уже два года фабрика «Тульская сказка» создает настоящие произведения искусства.

Фабрика ёлочных игрушек – погружение в детство и сказку. Мало кто знает, но такие новогодние чудеса создаются в Туле всего в нескольких минутах езды от центра города. Здесь в обычном магазине игрушек расположился целый цех по росписи елочных шаров, самоваров. пряников и других фигурок. Открыла цех тулячка Наталья Панова:

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– Я работаю с игрушками 22 года, конкретно с ёлочными – 18. Привозила их с разных фабрик и продавала в магазине. Было много иностранных фабрик, но меня всегда тянуло к русским традициям. Того же Санта Клауса принять так и не смогла. Мы, конечно, продавали украшения, но душа не лежала. 

Когда ввели санкции с поставками начались проблемы, и я подумала: а не начать ли производство самим? Свою мечту я озвучила за семейным ужином. Муж поддержал! Он инженер-испытатель, так что задумка его не испугала. Сказал: «Ну тебе же не космический корабль нужно построить? Остальное все реально сделать, если ты хочешь».

Так появился наш семейный бизнес. Сын помогает во всем, что связано с IT-технологиями, он в этом специалист. Дочь по профессии технолог, поэтому она знает многое в технической части производства. Дети мне помогают во многом, в том числе в продвижении.

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- Ёлочные игрушки – это работа со стеклом. Сложно ли было обустраивать стеклодувный цех?

– В этом мне помог муж. Мы живем за городом в частном доме и соорудили маленький цех на две горелки прямо у нас во дворе. Найти оборудование, кстати, было сложно. Раньше их все привозили из Чехии, но сейчас с доставкой проблемы, так что муж нашел изобретателя газовой горелки из Клина. Он работает на фабрике «Ёлочка», которая тоже выпускает игрушки. Он продал нам горелку, и мы до сих пор поддерживаем связь.

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– Где взять стекло?

–  Мы выбирали поставщиков, потому что стекло для игрушек должно быть очень высокого качества. Работаем с поставщиками из Мордовии и Курска. Они сами привозят продукцию. Единственное – стекло и изделия тоже нужно где-то хранить, так что пришлось построить еще и склад.

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– Игрушки – это эстетика. С художественной частью было сложно?

– Я пошла учиться на художника. Да, в сорок с лишним лет такое тоже бывает. Выбрала коммерческую школу и занималась там три года. Я начала рисовать! В шоке были не только родственники, но и я сама. В семье, кроме старенькой бабушки, никто не рисовал, да и я не знала, с какой стороны взять кисть в руки.

Конечно, росписью у нас занимаются профессионалы – выпускники Тульского колледжа искусств им. Даргомыжского. Ребята оттуда же создают нам формы. Но мне было важно познать весь процесс самой. Так что изучила я не только обучилась живописи, но и работе со стеклом в Клине.

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– Сколько лет работает фабрика?

– Чуть больше года. Сейчас у нас в команде семь человек, которые расписывают и создают фигурки, ну и вся наша семья. Дело оказалось востребованным: у нас много заказов и корпоративных и для коллекций. Мы создаем игрушки, расписанные вручную, многие из них стоят больше десяти тысяч рублей, поэтому покупают их коллекционеры из разных городов.

– Какие игрушки сейчас выбирают покупатели? 

– Красивые! Со множеством деталей. А если говорить про сюжеты, то мы стараемся прославлять нашу тульскую тематику. На игрушках часто появляются наши достопримечтальности: кремль, улица Металлистов, Ясная Поляна, самовары и пряники. 

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На одном из шаров, например, наши художницы изобразили картину романтичного знакомства. На неё француженка Мадлен со совим возлюбленным. Действо происходит на улице Металлистов, а рядом лабрадор – это отсылка к моему увлечению. У меня питомник с собаками этой породы. Прорисовано все детально – шары, самовары, Щелкунчик на ёлке. Его можно долго рассматривать, и это отличает коллекционные игрушки от обыкновенных.

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– Сколько времени уходит на изготовление одной такой игрушки? 

– На роспись большого шара уходит от двух до пяти дней. Игрушки в форме самовара поменьше, над ним мастерицы трудятся около двух дней. 
Ручная работа – это всегда небыстро, поэтому и цена на изделия соответствующая.

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– Есть сюжеты, которые хотелось бы использовать? 

– Мы хотим создавать больше игрушек с изображением героев русских сказок и мультфильмов. Но на это нужно разрешение от владельцев авторских прав на эти изображения. С этим тоже непросто. Мы, например, уже давно пытаемся получить такое от одного из издательств на изображение рисунков художника Сутеева. Пока безрезультатно, но надеемся, что все получится.

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Автор:
Фотограф:
вчера, в 14:28 +15
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