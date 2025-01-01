Синистер. Новые души

Премьера: 01.01.2025

Режиссер: Карлота Переда

Актеры: Белен Руэда, Майя Сайтеги, Хошеан Бенгоэчеа, Лорето Маулеон, Элена Ирурета, Джон Оливарес, Нагоре Аранбуру, Монтсе Мостаса, Мария Барриос, Айора Исагирре Герра, Арая Диас

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 103 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Девочку Эмму преследуют призраки пропавших детей, по местной легенде, заточенных в старую церковь. Она обращается за помощью к экстрасенсу Кэрол. Вместе им предстоит разгадать тайну, что за зловещая сила стоит за пропажей детей.