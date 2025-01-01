Синистер. Новые души
Премьера:
01.01.2025
Режиссер:
Карлота Переда
Актеры:
Белен Руэда, Майя Сайтеги, Хошеан Бенгоэчеа, Лорето Маулеон, Элена Ирурета, Джон Оливарес, Нагоре Аранбуру, Монтсе Мостаса, Мария Барриос, Айора Исагирре Герра, Арая Диас
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
103 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Девочку Эмму преследуют призраки пропавших детей, по местной легенде, заточенных в старую церковь. Она обращается за помощью к экстрасенсу Кэрол. Вместе им предстоит разгадать тайну, что за зловещая сила стоит за пропажей детей.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
11 декабря - 8 января
26 - 31 декабря
29 декабря - 8 января
19 - 25 декабря
5 - 29 декабря
25 декабря, среда 00:00