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Синистер. Новые души

Синистер. Новые души

Премьера:
01.01.2025
 
Режиссер:
Карлота Переда
  
Актеры:
Белен Руэда, Майя Сайтеги, Хошеан Бенгоэчеа, Лорето Маулеон, Элена Ирурета, Джон Оливарес, Нагоре Аранбуру, Монтсе Мостаса, Мария Барриос, Айора Исагирре Герра, Арая Диас
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
103 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Девочку Эмму преследуют призраки пропавших детей, по местной легенде, заточенных в старую церковь. Она обращается за помощью к экстрасенсу Кэрол. Вместе им предстоит разгадать тайну, что за зловещая сила стоит за пропажей детей.

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